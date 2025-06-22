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MARİFEST’te Türklüğün ezgileri canlandı

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen MARİFEST25’te Prof. Dr. Erdem Özdemir yönetimindeki Ulukök Orkestrası sahne aldı. Muhteşem bir performansa imza atan orkestra, kültürel mirasımızı başarılı bir şekilde sahneye taşıdı.

MARİFEST'te Türklüğün ezgileri canlandı

22 Haziran 2025 Pazar 14:26

 EN ÖZEL ANLARDAN BİRİ OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen MARİFEST25, kültürümüzün derinliklerine uzanan zengin programlarıyla devam ediyor. Festivalin en özel anlarından biri, TRT ekranlarında yayınlanan “Türkülerle Turan” programı kapsamında Prof. Dr. Erdem Özdemir yönetimindeki Ulukök Orkestrası’nın performansı oldu.

TÜRK KÜLTÜRÜ YAŞATILDI

Ulukök Orkestrası, Anadolu’dan Orta Asya’ya uzanan geniş coğrafyanın ortak kültürel mirasını türkülerle izleyicilere aktardı. Prof. Dr. Erdem Özdemir’in müzik direktörlüğünde gerçekleştirilen performans, festivalin “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temasıyla uyumlu bir şekilde kültürümüzü sahnede yeniden canlandırdı.

TEŞEKKÜR PLAKETİ TAKDİM EDİLDİ

“Türkülerle Turan” programı, Türkiye’nin dört bir yanından ve Orta Asya’dan derlenen türkülerle izleyicilere eşsiz bir müzik yolculuğu sundu. TRT Müzik ekranlarında izleyiciyle buluşan bu özel proje, MARİFEST25 sahnesine taşınarak canlı olarak gerçekleştirildi. Program sonunda konuşan Prof. Dr. Erdem Özdemir, “TRT Müzik’te hayat bulan bu proje MARİFEST’le daha da anlam kazandı. Bu tür festivaller, kültürel köklerimizi hatırlamak ve ortak mirasımıza sahip çıkmak adına büyük önem taşıyor,” dedi. Gösteri sonunda Özdemir’e Büyükşehir Belediyesi tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

KERKÜK’TEN AZERBAYCAN’A…

Öte yandan konserde seslendirilen Kerkük Zindanı türküsü salondaki izleyicilerden büyük alkış aldı. Etkileyici yorumuyla duygu dolu anlar yaşatan parça, Türkmen ezgilerinin derinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Ulukök Orkestrası ayrıca Azerbaycan, Kazakistan ve diğer Türk Cumhuriyetleri’nden seçilen türkülerle sahnede adeta Türk dünyasını bir araya getirdi. Konser boyunca sahneye yansıyan her nota, Türklüğün ortak sesi olarak salonda yankı buldu.

(Ömer İLGEÇ)

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