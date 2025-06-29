Büyükakın’a spora verdiği destek için teşekkür

SONUÇLANAN YARIŞMALARIN ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Spor ve sporcunun her zaman destekçisi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Güreş Turnuvası, ikinci gününde Başkan Büyükakın’ı ağırladı. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen Yaşar Doğu - Vehbi Emre - Hamit Kaplan Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası, ikinci gününde de kıyasıya rekabetlerle devam etti. Sporcular minderde mücadele ederken sonuçlanan yarışmaların ödüllerini, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın takdim etti. Turnuvanın ödül törenine Başkan Büyükakın’ın yanı sıra; AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül katıldı.

“SPORUN BAŞKENTİ OLALIM İSTİYORUZ”

Ödül töreni öncesi dereceye giren sporcuları tebrik eden Başkan Büyükakın, “Böylesine güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmak şehrimiz açısından çok büyük bir mutluluk. Bizim için bir onur. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak spora başkentlik yapma gibi bir vizyonumuz var. Sporun başkenti olalım, sporcunun yanında olalım ve bir spor şehri olalım istiyoruz ve bu yolda da kararlı adamlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

“ŞEHRİMİZ ADINA KIVANÇ VERİCİ BİR ETKİNLİK OLDU”

Başkan Büyükakın şöyle devam etti: “16 ülkeden sporcumuz bu organizasyona katıldı, şehrimiz adına kıvanç verici bir etkinlik oldu. Umarım bu güzel organizasyonun ardından şehrimizin de güzelliğinin tadını çıkarırsınız. Sporcularımızı minderde gösterdikleri azim ve mücadeleden dolayı yürekten tebrik ediyorum.” Başkan Büyükakın’a konuşmasının ardından spora verdiği destekten dolayı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül tarafından teşekkür edildi.

600 SPORCU İLİMİZE GELDİ

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreş organizasyonunun ardından Büyükşehir, Yaşar Doğu - Vehbi Emre - Hamit Kaplan Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvasına da ev sahipliği yapıyor. Fransa, Tacikistan, Gürcistan, Amerika, Belçika, Bulgaristan, Macaristan, Sırbistan, Özbekistan, İsveç, Cezayir, Hindistan, Brezilya, Azerbaycan, Beyaz Rusya ve Milli takımımız olmak üzere16 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun yarıştığı turnuvada, 29 Haziran Pazar günü (bugün) final maçları oynanacak. Turnuva, son olarak 29 Haziran’da (yarın) 61-70-79-92-125 kilogram serbest karşılaşmaları ile tamamlanacak. Yarışmacıların kıyasıya mücadelesine sahne olacak turnuva tüm sporseverlerin katılımına açık yapılıyor.



(Ömer İLGEÇ)