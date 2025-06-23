Türk Dünyasının ezgileri MARİFEST’te yankılandı

ZENGİN KÜLTÜREL MİRAS MÜZİKLE BULUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği MARİFEST25, dün akşam eşsiz bir konserle müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, sanatçılar Leonida ve Nuray Polat Gündoğan, KO-MEK eğitmenler korosunun eşliğinde sahne alarak Türk Dünyası’nın zengin kültürel mirasını müzikle buluşturdu.

ORTA ASYA’DAN ANADOLU’YA UZANAN YOLCULUK

MARİFEST25’in büyülü atmosferinde sahne alan Leonida ve Nuray Polat Gündoğan, Türk Dünyası’nın ortak kültürel mirasını en içten biçimde yansıttı. Sahnedeki performanslarıyla izleyicileri derinden etkileyen sanatçılar, Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan müzik yolculuğunda duyguları coşkuya dönüştürdü. Salondaki her nota, binlerce yıllık ortak geçmişin sesine dönüştü.

TÜRKÜLERİN DİLİNDEN ORTAK GEÇMİŞ

Konser boyunca Orta Asya’dan Anadolu’ya, Kafkaslar’dan Balkanlar’a uzanan geniş coğrafyadan seçilen türkülerle izleyicilere adeta bir kültür yolculuğu yaşatıldı. “Ey Güzel Kırım”, “Drama Köprüsü” ve “Çırpınırdı Karadeniz” gibi duygusal yükü yüksek eserler, Leonida ve Nuray Polat Gündoğan’ın güçlü yorumlarıyla sahnede yeniden hayat buldu. Her biri Türk Dünyası’nın ortak hafızasına kazınmış ezgiler, sanatçılar tarafından içtenlikle söylendi. Festivalin “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” teması, bu eşsiz müzik ziyafetiyle somutlaştı.

FİLİSTİN’E DESTEK MESAJI SALONDA YANKILANDI

Konser programında özel bir yere sahip olan “Leva Palastin” türküsü, Filistin’e destek amacıyla seslendirildi. Bu eser, sadece bir müzik parçası olmanın ötesinde, Filistinlilerin acılarına ortak olma ve onların sesi olma misyonunu taşıdı. “Leva Palastin”, konserin duygusal anlamda doruk noktalarından biri olarak yoğun alkış aldı ve izleyicilere barış, umut ve insanlık mesajları verdi. Böylece MARİFEST25, kültürel zenginliğin yanı sıra toplumsal duyarlılık ve insan hakları bilincini de sahnesine taşıdı.



(Erkan ERENLER)