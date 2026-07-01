GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Yağcılar Cumhuriyet Caddesi yenileniyor

Gebze Yağcılar Cumhuriyet Caddesi yenileniyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezlerinin yanı sıra kırsal mahallelerde de yol bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Gebze Yağcılar Cumhuriyet Caddesi yenileniyor

01 Temmuz 2026 Çarşamba 12:26

Bu kapsamda Gebze ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Caddesi’nde
kapsamlı yenileme çalışması başlatıldı.

5 KİLOMETRELİK GÜZERGÂH YENİLENİYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Cumhuriyet Caddesi’nde 5 kilometre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde yol baştan sona yenileniyor. Çalışmalar tamamlandığında bölge sakinleri daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım altyapısına kavuşacak.

BİRÇOK İMALAT GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Proje kapsamında altyapı ve üstyapı imalatları eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda 4 bin 800 metreküp trimer kazısı,
10 bin metreküp yarma kazısı ve 8 bin metreküp dolgu çalışması yapılacak. Ayrıca güzergâh boyunca 2 bin 100 metre V kanal imalatı gerçekleştirilecek.

1500 METRELİK OTO KORKULUK YAPILACAK
Üstyapı çalışmaları çerçevesinde ise 18 bin 560 ton plent miks temel (PMT), 8 bin 710 ton binder ve 5 bin 800 ton aşınma tabakası serilecek.
Yol güvenliğini artırmak amacıyla güzergâh boyunca bin 500 metre oto korkuluk imalatı da yapılacak.

ÇALIŞMALARDA ÖNEMLİ MESAFE KATEDİLDİ
Çalışmalarda önemli bir ilerleme kaydedildi. Bugüne kadar 5 kilometrelik yolun bin 450 metrelik bölümünde binder asfalt serimi tamamlanırken, 1.750 metreküp trimer kazısı, 2 bin metreküp yarma kazısı, 5 bin 456 ton PMT serimi ve 2 bin 550 ton binder tabakası uygulaması gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de ulaşım kalitesini artırmak amacıyla yol yenileme çalışmalarını program dâhilinde sürdürmeye devam ediyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gündem
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Arapçeşme’de Esnafla İstişare: Beş Başkan Namık Kemal Caddesi’ndeydi Arapçeşme’de Esnafla İstişare: Beş Başkan...
Gebze Teknik Üniversitesi Formula Student Takımı, Vali İlhami Aktaş'ı Gebze Makamda Ziyaret Etti Gebze Teknik Üniversitesi Formula Student Takımı,...
Saygınlar Kulübü’nde eğitimler sürüyor Saygınlar Kulübü’nde eğitimler sürüyor
Büyükşehir’den etkin bütçe yönetimi eğitimi Büyükşehir’den etkin bütçe yönetimi eğitimi
Devlet Malzeme Ofisi İstanbul Bölge Müdürü Akyürek’ten, Gebze Makamda Vali Aktaş’a Ziyaret Devlet Malzeme Ofisi İstanbul Bölge Müdürü Akyürek’ten,...
Vali Aktaş, Gebze Makamda Vatandaşlarımızla Bir Araya Geldi Vali Aktaş, Gebze Makamda Vatandaşlarımızla Bir...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Arapçeşme’de Esnafla İstişare: Beş Başkan...
Arapçeşme’de Esnafla İstişare: Beş Başkan Namık Kemal Caddesi’ndeydi Gebze Belediye Başkanı Zinnur...

Haberi Oku