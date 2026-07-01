Gebze Yağcılar Cumhuriyet Caddesi yenileniyor

Bu kapsamda Gebze ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Caddesi’nde

kapsamlı yenileme çalışması başlatıldı.

5 KİLOMETRELİK GÜZERGÂH YENİLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Cumhuriyet Caddesi’nde 5 kilometre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde yol baştan sona yenileniyor. Çalışmalar tamamlandığında bölge sakinleri daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım altyapısına kavuşacak.

BİRÇOK İMALAT GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Proje kapsamında altyapı ve üstyapı imalatları eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda 4 bin 800 metreküp trimer kazısı,

10 bin metreküp yarma kazısı ve 8 bin metreküp dolgu çalışması yapılacak. Ayrıca güzergâh boyunca 2 bin 100 metre V kanal imalatı gerçekleştirilecek.

1500 METRELİK OTO KORKULUK YAPILACAK

Üstyapı çalışmaları çerçevesinde ise 18 bin 560 ton plent miks temel (PMT), 8 bin 710 ton binder ve 5 bin 800 ton aşınma tabakası serilecek.

Yol güvenliğini artırmak amacıyla güzergâh boyunca bin 500 metre oto korkuluk imalatı da yapılacak.

ÇALIŞMALARDA ÖNEMLİ MESAFE KATEDİLDİ

Çalışmalarda önemli bir ilerleme kaydedildi. Bugüne kadar 5 kilometrelik yolun bin 450 metrelik bölümünde binder asfalt serimi tamamlanırken, 1.750 metreküp trimer kazısı, 2 bin metreküp yarma kazısı, 5 bin 456 ton PMT serimi ve 2 bin 550 ton binder tabakası uygulaması gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de ulaşım kalitesini artırmak amacıyla yol yenileme çalışmalarını program dâhilinde sürdürmeye devam ediyor.