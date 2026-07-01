Gebze Teknik Üniversitesi Formula Student Takımı, Vali İlhami Aktaş'ı Gebze Makamda Ziyaret Etti

Gebze Teknik Üniversitesi Formula Student Takımı, Vali İlhami Aktaş'ı Gebze Makamda Ziyaret Etti Türkiye'de ve uluslararası arenada düzenlenen Formula Student etkinliklerine katılan Gebze Teknik Üniversitesi Formula Student takımı GTU Racing öğrencileri, Vali İlhami Aktaş’ı Gebze makamda ziyaret etti.