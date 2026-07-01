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Gebze Teknik Üniversitesi Formula Student Takımı, Vali İlhami Aktaş'ı Gebze Makamda Ziyaret Etti

Gebze Teknik Üniversitesi Formula Student Takımı, Vali İlhami Aktaş'ı Gebze Makamda Ziyaret Etti Türkiye'de ve uluslararası arenada düzenlenen Formula Student etkinliklerine katılan Gebze Teknik Üniversitesi Formula Student takımı GTU Racing öğrencileri, Vali İlhami Aktaş’ı Gebze makamda ziyaret etti.

Gebze Teknik Üniversitesi Formula Student Takımı, Vali İlhami Aktaş'ı Gebze Makamda Ziyaret Etti

01 Temmuz 2026 Çarşamba 12:28

Gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi alan Vali İlhami Aktaş; Takım kaptanı Mahmut Çelt, Kritik Sistemler Departman Lideri Eren Berk Demirel, Entegre Sistemler Departman Lideri Elif Kılıç, Süspansiyon Ekip Lideri Nebi Alp, Sponsorluk Ekip Üyesi Ecem Karakoç ve Şasi Ekip Üyesi Gökhan Arda Beydoğan’a tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.

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