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Saygınlar Kulübü’nde eğitimler sürüyor

Android için Outlook edinin From: KBB Haber Merkezi Sent: Tuesday, 30 June 2026 20:00:26 To: kahramangrup@hotmail.com Subject: Saygınlar Kulübü’nde eğitimler sürüyor 30 Haziran 2026 Salı 65 yaş üstüne hayat boyu öğrenme; Saygınlar Kulübü’nde eğitimler sürüyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 65 yaş ve üzeri vatandaşları sosyal hayata...

Saygınlar Kulübü'nde eğitimler sürüyor

01 Temmuz 2026 Çarşamba 12:16

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 65 yaş ve üzeri vatandaşları sosyal hayata daha aktif şekilde dahil ettiği Saygınlar Kulübü’nde bilgilendirici eğitimler sürüyor. Bu kapsamda üyelere yönelik “İletişimin Temel Unsurları”
ile “Engelli ve Yaşlı Alanında Verilen Hizmetler” konulu eğitimler gerçekleştirildi.

EĞİTİMLERLE BİLİNÇLENİYORLAR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İzmit Saygınlar Kulübü, 65 yaş üstü bireylerin aktif, üretken ve sosyal yaşam içinde yer almasını desteklemeye
devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen eğitimlerle, emeklilik sonrası dönemde sosyal bağların güçlendirilmesi, yeni becerilerin kazandırılması ve yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

İLETİŞİM BECERİLERİ ANLATILDI
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü eğiticileri tarafından gerçekleştirilen programda katılımcılara etkili iletişim, iletişim becerileri ve sosyal ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik bilgiler aktarıldı. Aile Eğitmeni Zehra Alp Özden tarafından verilen “İletişimin
Temel Unsurları” eğitiminde, bireyler arası doğru iletişim kurma yöntemleri ve günlük yaşamda iletişimin önemi ele alındı.

ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ TANITILDI
Sosyal Çalışmacı Abdullah Kaplan tarafından verilen “Engelli ve Yaşlı Alanında Verilen Hizmetler” eğitiminde ise kamu hizmetleri, hizmet modelleri ve destek mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde ayrıca yaşlı ve engelli bireylerin kamu hizmetlerine
erişimi ile ilgili süreçler de anlatıldı.

SOSYAL YAŞAMA KATKI SAĞLIYOR
İzmit Saygınlar Kulübü, düzenlediği spor, sanat, akademik eğitim ve sosyal etkinliklerle 65 yaş üstü bireylerin aktif yaşamın içinde yer almasını amaçlıyor. Gerçekleştirilen eğitimlerle üyelerin bilgi birikimlerinin artırılması, öğrenmenin sürdürülmesi ve sosyal
hayata katılımlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

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