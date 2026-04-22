KO-MEK Gebze’de yıl sonu sergi heyecanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Üniversitesi KO-MEK, beşinci ilçe sergisini Gebze’de açtı. Kursiyerlerin heyecanına ortak olan Başkan Büyükakın, “KO-MEK’teki başarı hikayeleri, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor” dedi

HEYECANA ORTAK OLDULAR





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), ilçe sergilerinin beşincisini Gebze’de açtı. GebzeSem’de gerçekleştirilen açılışta kursiyerlerin ve usta öğreticilerin heyecanına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba ve Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu da ortak oldu.











“BURADA ÇOK MUTLUYUM”





Programda konuşan Başkan Büyükakın, yapılan tüm hizmetlerin millete emanet anlayışıyla hayata geçirildiğini vurguladı, “Hizmet ederken geleceği de düşünerek hareket ediyoruz” dedi. KO-MEK başta olmak üzere Anne Şehir Merkezleri, Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri’nde ortaya çıkan başarı hikayelerinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Büyükakın, özellikle çocukların geleceğe daha güvenli hazırlanabilmesi için eğitim ve sosyal gelişim çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.





“KADIN GÜÇLENİRSE DÜNYA GÜZELLEŞİR”





Kadınların toplumdaki rolüne de dikkat çeken BaşkanBüyükakın, “Kadınları güçlendirmek en önemli işlerimizden biri. Çünkü biliyoruz ki kadın güçlenirse aile güçlenir, toplum güçlenir. Dünyayı güzelleştirmek için kadını güçlü kılmamız gerekir” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükakın ayrıca Türkiye’nin birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, Balkanlar’dan Afrika’ya kadar birçok coğrafyada Türkiye’nin umut olarak görüldüğünü vurguladı.



BAŞARI HİKAYELERİ ANLATILDI





Sergide, KO-MEK kursiyerlerinin başarı hikâyeleri de büyük ilgi gördü. Kursiyerlerden Betül Çağlayan, Anne Şehir Nilüfer Tesisi’nde aldığı destekle hayatının değiştiğini belirterek, “Burada 16 kilo vererek adeta kendime geldim diyebilirim” dedi. Yabancılar adına konuşan, Türkçe kursu kursiyeri Fatma Ahmedev ise böylece sosyal hayata daha kolay uyum sağladığını ifade ederek, “Burada 10 farklı ülkeden arkadaşlarla eğitim alıyoruz ve çok güzel bir ortamımız var. Bize bu imkânı veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.





SERGİ TAM NOT ALDI





Konuşmaların ardından KO-MEK’in geleneksel bohça takdimi gerçekleştirildi. Başkan Büyükakın, yakında düğünü olacak nişanlı bir kursiyere KO-MEK bohçası hediye etti. Ardından da çocuklarla birlikte serginin açılışını gerçekleştirdi. Sergideki tüm stantları ziyaret eden Büyükakın, eserler hakkında bilgi aldı, emeklerinden dolayı kursiyerleri kutladı.





