banner1301
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Büyükşehir ekipleri yağışa karşı sahada

Mazgallar tek tek temizleniyor.

22 Nisan 2026 Çarşamba 13:30

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde etkisini gösteren yağışlarla birlikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için mazgal temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ÇALIŞMALAR EŞ ZAMANDA YÜRÜTÜLÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sahadaki bakım ve temizlik faaliyetleriyle de kentin günlük yaşamını doğrudan etkileyen noktalarda çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürüyor. Özellikle yağışlı havalarda su birikintilerinin önüne geçmek amacıyla yürütülen mazgal temizlikleri, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kentin birçok noktasında eş zamanlı devam ediyor.

KOCAELİ GENELİNDE DEVAM EDİYOR

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ekipleri tarafından, İzmit, Derince, Kartepe ve Karamürsel başta olmak üzere farklı ilçelerde sürdürülen çalışmalarda tıkanan mazgallar açılarak suyun sağlıklı şekilde tahliye edilmesi sağlanıyor. Bu kapsamda ilçelerdeki mahallelerde yoğun bir temizlik çalışması yürütülüyor.

SU BİRİKİNTİLERİNE GEÇİT YOK

Yağış sonrası oluşabilecek su birikintileri ve taşkın riskine karşı önlem alan ekipler, mazgallarda biriken çamur, yaprak ve atıkları temizleyerek hatların açık kalmasını sağlıyor. Ekipler aynı zamanda köprü altlarında biriken suya da anında müdahalede bulunuyor. Büyükşehir ekipleri yağışların ardından kritik noktalarda hızlı aksiyon alarak, ulaşımın aksamaması için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJI GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN...
Dalgı kırıcı set, Ulaşlı’da deniz taşkınlarına ‘dur’ diyecek Dalgı kırıcı set, Ulaşlı’da deniz taşkınlarına...
“Mavi Takım”, doğa için yorulmak bilmiyor “Mavi Takım”, doğa için yorulmak bilmiyor
KO-MEK Gebze’de yıl sonu sergi heyecanı KO-MEK Gebze’de yıl sonu sergi heyecanı
22 Gün 22 Gece: Dirilişin Adı Sakarya 22 Gün 22 Gece: Dirilişin Adı Sakarya
Çiftçi, hastane inşaatını GTÜ’lü öğrencilerle birlikte inceledi Çiftçi, hastane inşaatını GTÜ’lü öğrencilerle...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI...
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve...

Haberi Oku