Şikayetler 100'den 20'ye indi: Başiskele'de sokak hayvanı şikayetleri büyük oranda düştü

Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Güzel İşler Yolunda 7. Yıl Hizmet Tanıtım Toplantısı"nda geride kalan 7 yıllık hizmet sürecine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.



Başiskele halkına hesap vermek üzere bu ara rapor toplantısını düzenlediklerini belirten Özlü, "İyi niyet hayatı nasıl güzelleştiriyorsa, güzel söz de hayatı güzelleştiriyor. Bizler başlarken 'güzel işler' demiştik, hamdolsun güzel işler yapmak nasip oldu. Kocaeli'nin cazibe merkezinde, sürekli büyüyen bir ilçede yaşıyoruz" dedi.



"Yeniden dirilişin şafağını gözlüyoruz"





Dünya genelinde yaşanan krizlere değinen Özlü, "İnsanlık olarak kıyamet yaşıyoruz. Yeniden dirilişin şafağını gözlüyoruz. Gazze'de soykırım var, Lübnan'a vahşi saldırılar oluyor. Bir gün Venezuela başkanının baskınıyla, bir gün İran'a yöneltilen savaşla uyanıyoruz. Ukrayna-Rusya birbirine girmiş durumda. Avrupa Birliği'nin ürettiği bütün değerler kendi yöneticilerinin ayakları altında eziliyor. Tedarik zincirleri kırılıyor. Sapkınlıkları duymadığımız neredeyse hiçbir gün olmuyor ve sosyal medya bir yara olarak büyüyor. Bütün bunlardan Başiskele'ye açılan sayısız yol var ve her biri hayatımızı etkiliyor" diye konuştu.



Belediye olarak "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturunu rehber edindiklerini kaydeden Özlü, ilçede eksikleri tamamlayıp kapasite artırımına gittiklerini vurgulayarak asıl meselenin "İnsanımızı dünyada yaşanan olumsuzluklardan nasıl koruyacağız?" sorusu olduğunu söyledi.



Son 7 yılda ilçe nüfusunun 34 bin artışla 131 bin 387'ye ulaştığını belirten Özlü, 185 parka ve 51 hizmet merkezine ulaştıklarını, 193 hizmet aracıyla yılda 50 bin 725 ton çöp toplandığını aktardı.



"Kocaeli'nin en büyük gençlik merkezi"



Türkiye'nin en güzel, Kocaeli'nin ise en büyük gençlik merkezi olan Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde 18 branşta eğitim verildiğini aktaran Özlü, 12 bin 144 gencin eğitim aldığı merkezin bugüne kadar 274 bin 864 ziyaretçiyi ağırladığını söyledi. Özlü, ilçedeki 6 ayrı "Gençhane"de ise 110 personelle hizmet verildiğini ve buraların 129 bin 829 katılımcıya ulaştığını ifade etti.



İlçenin ilk "Kitaphane"sini kurduklarını ve merkezin 8 bin 385 aktif üyeye ulaştığını belirten Özlü, "22 bin 392 kitap, 26 bin 320 e-kitap ve 10 süreli yayınımızla 376 bin 433 ziyaretçi ağırladık. 45 bin çocuğumuzun ziyaret ettiği çocuk kütüphanemizin hemen yanına eylül ayında Çocuk Kütüphanesi Oyuncak Müzesi'ni açıyoruz" dedi. 7 bin 50 metrekare alan üzerine kurulan ve içinde İslam Tarihi Bilim İnsanları Müzesi de yer alan 15 Temmuz Bilim Merkezi'nin ise 1 ay içinde biteceğini müjdeledi.



Gün Evi'ne yoğun ilgi



Yeniköy'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle inşası süren 5 yıldızlı otel kalitesindeki Termal Turizm Tesisinin birkaç ay içinde açılacağını aktaran Özlü, kadınlar için ücretsiz aracılık yaptıkları Kadın El Emeği Mağazası'nda 463 üyenin ürettiği 16 bin 666 ürünün satıldığını kaydetti. Kadınların gün düzenlediği ve çay ikramı yapılan "Gün Evi"nin randevu krizine yol açacak kadar yoğun ilgi gördüğünü belirten Özlü, 320 kişi kapasiteli Başiskele Sahili Sosyal Tesisi ve yanına 200 kişilik sahil mescidi inşa ettiklerini anlattı.



Özlü ayrıca Kullar Yaşam Merkezi'nde 500, Yuvacık Kültür Merkezi'nde ise 550 kişilik düğün salonları ile Genc-i Ala Spor Salonu, Selahaddin-i Eyyubi Taziye ve Kültür Evi, 3 şubeli Genc-i Ala Kafeler, Zanaatkar Çarşısı ve Yeşilyurt Kapalı Pazarı'nın yoğun ilgi gördüğünü; BAŞKİM ile 2 bin 534 kişinin istihdam edildiğini söyledi.



"Sokak hayvanı şikayetleri 20'li rakamlara indi"



Proteo Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi hakkında detaylı bilgi veren Başkan Özlü, şunları kaydetti:



"Merkezimiz, yüksek teknolojili tıbbi cihazlarla donatılmış ameliyathanelere sahip, oldukça modern bir tesis. Şu anda 150 sokak hayvanını barındırabiliyoruz ancak kapasitemizi hemen arkasında yer alan alanla 600'e çıkartıyoruz. Bu konuda çok mesafe katettik. Her hafta en çok köpeklerle ilgili şikayet alıyorduk ancak bu sayılar 100'lü rakamlardan 20'li rakamlara indi. Merkezimizde 16 personelimiz 2 araçla, gerektiğinde 3 vardiya halinde büyük bir özveriyle çalışıyor. Kısırlaştırıp tedavisini tamamladığımız sağlıklı hayvanları, Büyükşehir Belediyemiz Kandıra'da oluşturulan bakımevine alıyor. İnşallah 2-3 ay içinde sokak hayvanları sorununu minimize yere getirmiş olacağız. Sorunu çözeceğiz. Zaten şikayetler de gitgide azalmaya başladı. Gölcük ve Kartepe belediyeleri bu konuda üzerine düşeni yapıyor ancak merkez ilçe belediyesi bunu yapmıyor. Aynı sorun buraya yansıyor. Sınırlar neredeyse birbirinin içine geçmiş durumda. Herkes sorumluluğunu yerine getirmeli. Hala merkez ilçe belediyesinin böyle bir tesisi yok. Sınır sınıra olduğumuz için orayla da biz mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bizim inancımız gereği can dostlarımıza kötü davranmak yasaktır, biz de tüm çalışmalarımızı bu merhamet bilinciyle yürütüyoruz. Bu işte herkesin gerekli emeği göstermesi gerekiyor."



"Koridor Projesi trafiği rahatlatacak"



Temmuz ayında bitecek Başiskele Kavşağı Koridor Projesi'nin trafiği rahatlatacağını belirten Özlü, Körfezray ile entegre olan Güney Metro Projesi'nin fizibilite çalışmalarının bittiğini, durakların belli olduğunu ve 2028'de ihaleye çıkmayı istediklerini kaydetti.



Özlü, 7 yılda Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 25 prestij cadde yapıldığını belirterek şu verileri paylaştı:



"Sadece ilçe belediyesi olarak 125 kilometre sathi kaplama, 258 kilometre asfalt, köy yollarında 13 kilometre reglaj ve bin 573 ton asfalt yama yaptık. Elektrik hatlarında 42 kilometre yer altı şebekesi, 32 trafo tesisi ve 225 aydınlatma direği çalışması gerçekleştirdik. Altyapıda 269 kilometre içme suyu, 80 kilometre fiberoptik, 136 kilometre kanalizasyon, 34 kilometre yağmur suyu hattı ve 4 kilometre dere ıslahı yaptık."



Yatay mimaride ısrarcı olduklarını dile getiren Özlü, 6,5 milyon metrekare alanda 1/1000 ölçekli imar planını bitirdiklerini; Marmara Depremi sonrası kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar sessizce 107 riskli binayı yıktıklarını ve 20 bin 152 metrekare kamulaştırma yaptıklarını aktardı.