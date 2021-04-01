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Ev Almak İçin Parsel İşlemlerine Dikkat Edin

Hayatta herkesin yeni bir ev alma hayali her zaman vardır. Yeni bir ev sahibi olmak isteyenler alacağı ev ile ilgili araştırmalar yapmalıdır.

Ev Almak İçin Parsel İşlemlerine Dikkat Edin

01 Nisan 2021 Perşembe 20:49

Tapu İl Müdürlükleri tarafından düzenlene tapu belgesi kişilerin resmi anlamda ev sahibi olduklarının bir kanıtıdır. Tapu belgesinde yer alan parsel bilgileri de oldukça önem arz eden bir detaydır. Ev satın almak için parsel işlemlerinde dikkatli davranılması gerekir. Konu ile ilgili internet arama platformları üzerinden bilgi edinilebildiği gibi Birikimevim üzerinden de detay bilgileri öğrenmek her zaman mümkündür. Yeni ev hayali kuran bütün kişiler parsel bilgileri ve parsel işlemlerinde dikkatli davranmalıdır. Bu detay konu yapılacak hataların engellenmesini sağlayan bir konudur.

Tapu Parsel İşlemleri

Tapu belgesi üzerinde yer alan parsel numarası yeni bir ev satın alınırken kullanılan numaradır. Tapu terimleri arasında parselasyon adı ile bilinen parsel işlemleri için Tapu il müdürlüklerine başvurulur. Ev almak isteyen kişiler tapu parsel işlemleri ile ilgili bilgileri e devlet sistemi üzerinden de öğrenebilirler. Bununla birlikte bu alanda aktif çalışmalar yapan Birikimevim üzerinden de ayrıntılı bilgiler öğrenilebiliyor. Önceki dönemlerde bir hayli emek isteyen ve zor olan tapu parsel işlemleri günümüzde basit bir şekilde yapılabiliyor. 

Ev Alırken Parsel Sorgulama Nasıl Yapılır?

Yeni bir ev sahibi olmak için belirlenen prosedürler vardır. Bu seçenekler arasında en önemli olan işlem evin parsel numara bilgileridir. Ev alırken parsel sorgulama işlemi nasıl yapılır diye merak edenler Birikimevim sitesi üzerinden bilgi alabiliyor. Bu işlem aynı zamanda Tapu il genel müdürlükleri aracılığıyla da kısa bir süre içerisinde öğrenilebiliyor. Aynı zamanda e devlet sistemi üzerinden de verilen direktifler doğrultusunda parsel sorgulama işlemi pratik bir şekilde öğrenilebiliyor. Tapu belgesinde yer alan parsel bilgisi sorgulama işlemleri günümüzde online sistem üzerinden de basit bir şekilde yapılıyor. Bir toprak parçası olarak ta isimlendirilen parsel sorgulama işlemleri bu şekilde yapılır. Yeni bir ev sahibi olmak isteyen bütün kişiler parsel sorgu işlemlerini bu şekilde yapabilirler. 

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