Gazeteci Emre Polat dünya evine girdi

Geçtiğimiz Cumartesi günü Darıca Bayramoğlu Resort Hotel’de yapılan düğüne, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Belediyelerden sorumlu Koordinatör İbrahim Pehlivan, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, ile çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Serap ve Erol Polat çiftinin Darıca Gazetesi Yazı işleri Müdürü olan yakışıklı oğulları Emre Polat ile, Semra ve Cafer Bayar çiftinin Endüstri Mühendisi olan güzel kızları Dilek Polat’ın, geçtiğimiz cumartesi günü Bayramoğlu Resort Hotel’de gerçekleştirilen düğün töreninde başta gelin ve damat olmak üzere tüm konuklar gecenin geç saatlerine kadar eğlenirken, genç çiftlerin mutluluğu yüzlerinden eksik olmadı.

Böylesine mutlu bir günde kendilerini yalnız bırakmayarak çok değerli vakitlerini o gece için ayıran tüm konuklara teşekkür eden Serap ve Erol polat çifti ile, Semra ve Cafer Bayar çifti, çocuklarına ömür boyu mutluluklar dilediler.

Dilek ve Emre Polat çifti düğünün ardından balayına çıktılar.