1 Nisandan İtibaren..

Borcu olanın ise faizleri silinecek,

azalacak

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödeyen 4,2 milyon kişiye müjde. Herhangi bir işte çalışmayan, anne bana veya eşinden dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanamayan kişilerin gelir seviyesine göre her ay 71, 213 ve 427 lira şeklinde ödediği 3 ayrı prim tarih oluyor. Bunun yerine tek prim dönemine geçiliyor. Aylık 53.32 lira (Asgari ücretin yüzde 3'ü) olacak tek prim düzenlemesi 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girecek. Yeni düzenleme ile gelir testi zorunluluğu da ortadan kalkmış olacak. Böylece bugün üç ayrı ödeme şeklinde alınan primler teke düşünce vatandaşın cebinden daha az para çıkacak. Eski sisteme göre 71.10 lira ödeyenler ayda 18,10 lira, yılda 217,20 lira kazanacak.

213,36 lira prim ödeyenler ayda 160,30, yılda 1.923,6 lira daha az para ödeyecek.

426,6 lira prim ödeyenlerin kazancı ise ayda 373,65, yılda 4.483,20 lira olacak.