10 Polis Memuru Alınacak !

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 20’nci dönem polis meslek eğitimi için bini kadın, 9 bini erkek olmak üzere toplam 10 bin polis memuru adayı alımı yapılacak.

Ön başvurular 03-14 Nisan 2017 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığına ait www.pa.edu.tr adresinden on-line olarak gerçekleştirilecek.

20’nci dönem polis meslek eğitimi için adaylarda aranacak şartlar ise şöyle:

“Lisans mezunu olmak veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 31 Aralık 2017 tarihi itibari ile 30 yaşından gün almamış olmak, 2015 veya 2016 yıllarında yapılan KPSS lisans P3 Puan türünden en az (60,00) taban puanı almış olmak. Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından KPSS lisans P3 puanı en az (48,00) taban puan almış olmak".

Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderlerinin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacağı belirtilerek eğitim sonunda başarılı olanların polis memuru olarak göreve başlayacağı kaydedildi. Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususların www.pa.edu.tr resmi internet sitesinden ilan edileceği bildirildi.