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2 ay Yat 68 Bin TL Kazan

Fransa'da bir bilim araştırması için 2 ay boyunca uyuyacak insanlar aranıyor.

2 ay Yat 68 Bin TL Kazan

03 Nisan 2017 Pazartesi 12:47

 

Fransa'da, ‘ağırlıksızlık durumu'nun astronotların vücudunda ne gibi etkiler yarattığını araştıran Tıp Enstitüsü ve Uzay Fizyolojisi Kliniği MEDES, 2 ay yatacak kişiler arıyor.
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Fransa'da bir araştırma için iki ay boyunca yatacak 24 erkeğe 64 bin lira ödenecek.
2 Ay Boyunca Sadece Yatarak 68 Bin TL Kazanacak Eleman Aranıyor
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"Ağırsızlık" durumunun astronotların vücudunda ne etki yarattığını araştırmak için kullanılacak...
2 Ay Boyunca Sadece Yatarak 68 Bin TL Kazanacak Eleman Aranıyor
Fransa'da ‘ağırlıksızlık durumu'nun astronotların vücudunda ne gibi etkiler yarattığını araştıran Tıp Enstitüsü ve Uzay Fizyolojisi Kliniği MEDES, iki ay boyunca yatacak kişiler arıyor.
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Kabul eden kişi 68 Bin TL kazanacak!
2 Ay Boyunca Sadece Yatarak 68 Bin TL Kazanacak Eleman Aranıyor
Astronotların yer yüzüne döndüklerinde vücutlarında oluşabilecek komplikasyonları önlemek için gerçekleştirilecek araştırmada, 2 ay boyunca gece gündüz yatacak kişilere 16 bin euro (62 bin TL) ödenecek.
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Başın hafif aşağıda olacağı yatış pozisyonundan dolayı bu 60 günlük sürenin daha uzun hissedilmesi de mümkün.
2 Ay Boyunca Sadece Yatarak 68 Bin TL Kazanacak Eleman Aranıyor
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20-45 yaş arası erkekler arasında seçilecek 24 kişinin hiçbir sağlık probleminin olmaması ve sigara kullanmıyor olması gerekiyor.
2 Ay Boyunca Sadece Yatarak 68 Bin TL Kazanacak Eleman Aranıyor
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Ayrıca vücut endeksinin de 22 ila 27 arasında olması, sportif ve alerjik bir hastalığının da bulunmaması başvuru şartları arasında yer alıyor.
2 Ay Boyunca Sadece Yatarak 68 Bin TL Kazanacak Eleman Aranıyor
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