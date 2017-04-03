2 ay Yat 68 Bin TL Kazan

Fransa'da, ‘ağırlıksızlık durumu'nun astronotların vücudunda ne gibi etkiler yarattığını araştıran Tıp Enstitüsü ve Uzay Fizyolojisi Kliniği MEDES, 2 ay yatacak kişiler arıyor.

1 Fransa'da bir araştırma için iki ay boyunca yatacak 24 erkeğe 64 bin lira ödenecek.

2 "Ağırsızlık" durumunun astronotların vücudunda ne etki yarattığını araştırmak için kullanılacak... Fransa'da ‘ağırlıksızlık durumu'nun astronotların vücudunda ne gibi etkiler yarattığını araştıran Tıp Enstitüsü ve Uzay Fizyolojisi Kliniği MEDES, iki ay boyunca yatacak kişiler arıyor.

3 Kabul eden kişi 68 Bin TL kazanacak! Astronotların yer yüzüne döndüklerinde vücutlarında oluşabilecek komplikasyonları önlemek için gerçekleştirilecek araştırmada, 2 ay boyunca gece gündüz yatacak kişilere 16 bin euro (62 bin TL) ödenecek.

4 Başın hafif aşağıda olacağı yatış pozisyonundan dolayı bu 60 günlük sürenin daha uzun hissedilmesi de mümkün.

5 20-45 yaş arası erkekler arasında seçilecek 24 kişinin hiçbir sağlık probleminin olmaması ve sigara kullanmıyor olması gerekiyor.