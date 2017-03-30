2 Yıldır Kaçan Zanlı Yakalandı !

Kocaeli’de çeşitli bilişim suçları, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık gibi 15 ayrı suçtan çeşitli mahkemelerce hakkında 45 yıl hapis cezası verilen Halim S. (46), kararın 2015 yılında Yargıtay tarafından onanmasının ardından aramaya başladı. Polis ekipleri tarafından yaklaşık 2 senedir aranan Halim S.’nin Başiskele’de olduğunu tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Halim S.’yi burada düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan Halim S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.