2023, Darıca’nın hizmet yılı olacak

2022 yılında ilçeye çok sayıda önemli hizmet kazandırdıklarını anlatan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 2023 yılının da Darıca için hizmet ve eser yılı olacağını söyledi ve Türkiye yüzyılının başlangıcı olan 2023’te Darıca’yı marka şehir yapmak için çalışacaklarını söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 2023 yılının Darıca için yeni eserler ve hizmetlerin faaliyete geçtiği bir yıl olacağını söyledi. Yeni yıl değerlendirmesinde bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Türkiye yüzyılının başlangıcı olan 2023’te Darıca için canla başla çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek şöyle konuştu:

2022 DARICA’DA HİZMET YILI OLDU

“Darıca Belediyesi olarak 2022 yılında eğitimden kültür sanata, spordan altyapı ve üstyapıya kadar birçok önemli projeyi hayata geçirdik. 2022 yılı tam anlamıyla ilçemiz için hizmet yılı oldu. Geride bıraktığımız yılda gece gündüz demeden vatandaşlarımızla iç içe olmaya özen göstererek sorunlarını çözmek için canla başla çalıştık.

ALTIN KARINCA BELEDİYECİLİK ÖDÜLÜ

Gençlere yönelik çalışmalarımızın en önemli projelerinden biri olan Gençlik Koridoru projesi ile daha önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan ödül almanın gururun hep birlikte yaşamıştık. 2022 yılında da Sanat Seninle Sokakta projemiz ile Marmara Belediyeler Birliği tarafından Altın Karınca Belediyecilik ödülünü almanın mutluluğunu yaşadık. Geleceğimizin teminatı olan gençlere yönelik projelere daha fazla ağırlık vermeye devam edeceğiz.

DOLU DOLU KÜLTÜR SANAT

Darıca Belediyesi olarak gençlerimizin kendilerini daha iyi geliştirmeleri için kültür sanata yatırım yaptık. Binlerce gencimize çeşitli kurslar ile eğitim verdik. İskoliye Sanat Akademisi’nin yanı sıra KİGEM ile gençlerimiz geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlanıyorlar. Kültür sanat etkinliklerimizin yanı sıra bizim çocuklar diye adlandırdığımız kendi kursiyerlerimiz ile sanat günleri düzenledik. Millet Kütüphanesini hizmete açarak gençlerin kullanımına sunduk.

SPORDA ÖNEMLİ BAŞARILAR

Darıca Belediyesi olarak 2022 yılı özellikle spor alanında yatırımlarımızın meyvesini topladığımız bir yıl oldu. Gerek ulusal gerekse de uluslararası organizasyonlarda ilçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. 10 branşta yaklaşık 1500 lisanslı sporcusu ile adeta sporcu fabrikası gibi çalışan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, gerek bireysel gerekse de takım sporları dalında 15’i uluslararası olmak üzere 196 altın, 204 gümüş ve 169 bronz olmak üzere toplamda 569 madalya kazanarak büyük bir başarı yakaladı.

BÜYÜKŞEHİR İLE BİRLİKTE İLÇEMİZİN HER NOKTASINA HİZMET GÖTÜRDÜK

Darıca’ya birçok önemli eser kazandırırken özellikle Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği ve uyum içerisinde çalışarak ilçemizin her noktasına hizmet götürdük. Altyapıdan üstyapıya kadar Büyükşehir Belediyemizle ilçemize önemli eserler kazandırdık. Millet bahçesinin yanı sıra Balyanoz Koyu ile ilçemizin yeşilliğine yeşillik katarken Sırasöğütler Deresi düzenlemesi ile vatandaşlarımıza yeni bir yaşam alanı oluşturduk. Ulaşım projeleri ile ilçemizin trafik sorununa çözümler üretirken prestij caddelerimize yenilerini ekledik.

YENİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK

İlçemizin en önemli eksiklerinden biri olan Kapalı Pazar konusunda Büyükşehir Belediyemizle birlikte kalıcı bir çözüm üreterek projeyi gerçekleştirdik ve Darıca’nın ilk kapalı pazarını tamamladık. İlçemizin farklı noktalarında da kapalı pazar ihtiyacına yönelik çalışmalar yaparak Emek Mahallesi kapalı Pazar projesinin temelini attık. Hizmet maratonuna devam ederek peş peşe Darıca Hizmet Kompleksi, Nenehatun Amatör Spor Kompleksi, Rüstem Metin Yurttaş Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi gibi dev eserleri tamamlayarak ilçemize modern yaşam alanları kazandırdık.

NENEHATUN AMATÖR SPOR SAHASINI HİZMETE ALDIK

Darıca Belediyesi olarak spor yatırımlarına ağırlık verdik. İlçemizin en büyük eksiklerden biri olan ve yıllardır yapılması beklenen Nenehatun amatör spor kompleksini tamlayarak gençlerimizin hizmetine sunduk. Sporun bölgedeki adresi olan ilçemiz; Muay Thai Galası, Darıca Voleybol Cup, Camiler Arası Futbol Turnuvası, Amatör Spor Haftası etkinlikleri gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Spor okullarımızda yaklaşık 3 bin 500 çocuğumuz 9 branşta eğitim alarak eğlenceli ve keyifli bir yaz geçirdi. Gençlerimizin daha iyi ortamda spor yapmaları için çalışmalarımız artarak devam edecek.

DAHA YEŞİL BİR DARICA İÇİN ÇALIŞTIK

İlçemizin daha yeşil olması için Darıca’ya yeni parklar kazandırdık. Yeni nesil parkların yanı sıra semt sahaları inşa ettik. Toplam 118 parkımız ile ilçemizin yeşilliğine yeşillik katmak için çalışıyoruz. Sıfır atık ve geri dönüşüme önem vererek daha temiz ve daha yaşanabilir bir Darıca için çalışmalar yaptık.”

2023 ESER VE HİZMET YILI OLACAK

2023 yılının da eser ve hizmet yılı olacağını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmek için yol haritamız belli. Türkiye yüzyılının başlangıcı olacak olan 2023 yılı, birçok projenin tamamlandığı ve birçok eserin de temelinin atılacağı yıl olacak. Darıca Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve hükümetimiz olarak işbirliği içerisinde ilçemize önemli eserler kazandırmaya ve Darıca’yı marka şehir yapmak için hizmet maratonuna devam edeceğiz” diye konuştu.