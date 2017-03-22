‘’2023 vizyonuna uygun yetişmelisiniz’’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) düzenlediği Genç Türkiye Kongresi’ne katıldı. Kartepe Derbent Uygulama Otelinde Kocaeli İl Çalıştayın da bir konuşma yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Gençliği olmayan bir toplumun geleceği olmaz. Milletimizin istikbali gençlerdir. Gelecekte daha güçlü ve güvenli bir toplum olmak istiyorsak, sizleri çok iyi yetiştirmemiz gerekmektedir” dedi.

“EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ SİZ GENÇLERDİR”

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in de katılığı toplantıda konuşmasına devam eden Başkan Karaosmanoğlu, “Avrupa’ya göre çok daha genç bir nüfusumuz var. Ama bu genç nüfusumuz gelecekte Avrupa gibi olmamalıdır. En büyük gücümüz siz gençlerdir. Sayı itibariyle genç nüfus olacağız hem de kendimizi çok iyi yetiştireceğiz. Hatırlatmakta fayda var sevgili gençler. İstiklal savaşında atalarımız canlarını feda etmeseydiler bugün bizler bu topraklarda kimin kölesi olurduk bilinmez” diye konuştu.

“GELECEKTE SORUMLULUK MAKAMLARINDA SİZLER OLACAKSINIZ”

Büyükşehir olarak gençlerimizin her zaman yanındayız vurgusu da yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “14 yılda şehrimizin yüzünü güldürdük. Bakınız ihmal ettiğimiz gençliğin kentleri nasıl yıkıp yıktığını hep birlikte gördük. Onlar elinden tutamadığımız gençlerdi. Sizler davası, hedefi ve inancı olan bir milletin evlatlarısınız. Sizlerin sapa sağlam inancı olacak. Hayatta her zaman bende varım demekten kaçınmayın. Bugün Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız ülkemiz için çalışıyor. Güçlü bir lider, azimli ve hedeflerini gerçekleştirmede kararlıdır. Çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak için hedeflerimizi bir bir yerine getireceğiz. Siz gençler 2023 vizyonuna uygun olarak yetişmelisiniz. Çünkü gelecekte sorumluluk makamlarında sizler olacaksınız” diyerek sözlerini tamamladı.