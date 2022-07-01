3 günlük ilaçlama yarım günde bitiyor





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi en kritik sivrisinek üreme alanlarının olduğu noktalarda vektör mücadelesine devam ediyor. Her sene olduğu gibi bu sene de ‘Sivrisineksiz Bir Yaz’ sloganıyla yola çıkan Büyükşehir Belediyesi 12 ay boyunca çalışmalarına aksatmadan devam ediyor. Bu kapsamda hem karada hem de suda hareket edebilen 4X4 araç kullanılarak, vektör özelliği taşıyan canlıların daha hızlı ve etkili bir şekilde kontrol altında tutulması sağlanıyor.





HEM KARADA HEM DE SUDA HAREKET

Büyükşehir, Kocaeli il sınırlarında 34 ekip, 145 personel ile 12 ay boyunca sivrisineğin üreyebileceği: bataklık, göl-gölet, bodrumlar, inşaat sahaları, yağmur suyu hatları, açık ve kapalı dereler, kova-bidon-varil gibi alanlarda uygulamalar gerçekleştiriyor. Normal araç ve insan gücü ile yapılması zor ya da imkânsız arazi şartları için hem karada hem de suda hareket kabiliyetine sahip 4X4 araç kullanılıyor. Bu araç ile 6 ekibin bir günde yapacağı işi çok kısa bir zaman diliminde gerçekleştiriliyor.





BİOSİDAL ÜRÜNLER KULLANILIYOR

Ulaşılması zor olan noktalarda yapılan uygulamada; sivrisinek üreme alanlarında sıvı formda, yağmur sonrası su birikebilecek alanlarda ise su ile aktif hale gelen granül formda Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürün uygulaması gerçekleştirerek vektörle mücadele çalışması yürütülüyor. Mücadele, başta sivrisinek olmak üzere hastalıkların yayılmasına aracılık eden zararlıların üreme alanlarına yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülmekte olan uygulamalarda halk sağlığının korunması önceliğinin esas alındığını belirtiliyor.





SİVRİSİNEKSİZ BİR YAZ İÇİN

Yıl boyu devam eden sivrisinekle mücadele kapsamında fiziksel, kültürel, biyolojik ve kimyasal uygulamalar yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Bu yıl da sivrisineksiz bir yaz için, şayet kapımızda bulunan kova, bidon, saksı altı gibi kaplarda su biriktiriyorsak mutlaka kapların ağzının kapatılması ya da günlük olarak dökülmesi gerekiyor" uyarısında bulunuyor. Ayrıca sokakta yaşayan canlarımızın su ihtiyaçlarını karşılamak için kaplarda verilen suyun günlük olarak dökülüp yenisi ile değiştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.



