Kocaeli Büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen ulusal Fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraf sergisinin Açılış törene torunum Asım Eymen ile katılıp Kocaeli’nin güzelliklerinin tanıtıldığı fotoğraf sergisini gezip Gebze gazetesi

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4 Mevsim Kocaeli 10. Ulusal Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerini buldu 4 Mevsim Kocaeli 10. Ulusal Fotoğraf Yarışması’na katılarak Kocaeli’yi en iyi anlatan fotoğraf sahiplerine ödülleri verildi. Kocaeli’yi anlatan fotoğraflar 10 gün boyunca Ormanya ve Kongre Merkezinde sergilenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve KASK işbirliğinde 12 ilçesiyle birlikte Kocaeli’nin doğal, tarihi, turistik, sosyal ve kültürel öğelerini belgeleyerek kentimizin tanınmasını sağlamak amacı ile düzenlenen 4 Mevsim Kocaeli 10. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni ve sergisi Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

YOĞUN KATILIMBüyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal katılımlarıyla gerçekleştirilen ödül törenin ardından Kocaeli’nin en güzel fotoğrafları 10 gün boyunca Ormanya ve Kongre Merkezinde sergilenecek.

“KOCAELİ GERÇEKTEN SAKLI BİR CENNET”4 Mevsim Kocaeli 10. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda konuşan başkan Tahir Büyükakın, “Kocaeli gerçekten saklı bir cennet. Gerçekten aşık olunacak güzellikte bir şehir. Maalesef yeterince tanıtamadığımız bir şehir. Sizlerin 10 yıldır objektiflerinizde yakaladığınız güzellikler vesilesiyle bu şehir daha iyi tanıtılacak. Daha güzel günlerde, daha güzel yarınlarda buluşacak diye yürekten inanıyoruz.” dedi. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneğine çalışmalarından dolayı teşekkür eden başkan Büyükakın sözlerini şöyle tamamladı: “Başarılı derecelendirme görecelidir. Jüri üyelerimiz eminim ki çok zorlandılar. Aralarından seçim yapmak çok zor. Aslında belki de hepsine ödül vermek isterdiler ama şüphesiz bir ödüllendirme olduğunda da birilerini seçmek zorunda kalıyorsunuz. Hayatımızdaki her seçim doğru da olmayabiliyor. Ben yarışmaya katılan herkesi tebrik ediyorum. Dereceye girenleri ayrıca tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki diğer yarışmalarda bu yarışmada dereceye giremeyenlerin ödülle buluşmalarını temenni ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum.”

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR EDERİZ”Ödül töreninde TFSF Başkanı Dr. Sefa Ulukan’ın gönderdiği mesaj da okundu. Ulukan, mesajında “Sanat üretimine teşvik eden, kendine ve kentine sanatsal bir bakış açısıyla yaklaşabilen kişilerin, sanat üretimini teşvik eden ve kentin sanat hayatına katkıları yadsınamayacak olan Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği ile işbirliği sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine düzenlemiş olduğu fotoğraf yarışması için ve fotoğraflarıyla katkılarını sunan tüm fotoğrafçılara teşekkürlerimi sunarım.” dedi.

Jüridede yer alan Dr. Öğr. Üyesi Duygu N. Kaşıkçı ise yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi: “Kentimizin tanıtımına büyük katkı sağlayan 4 Mevsim Kocaeli Fotoğraf Yarışmasına, değerli fotoğraflarıyla katkı sağlayan fotoğrafçılara ve fotoğrafları kıymetli görüşleriyle değerlendiren seçici kurula teşekkür ediyoruz. Ayrıca seçici kurul değerlendirmesinde başarılı bulunan kıymetli fotoğrafçıları gönülden tebrik ediyoruz. Yarışmanın yürütülmesinde, fotoğraf sergisinin ve ödül töreninin hazırlanmasında büyük emekleri olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Başkanlığı Dairesi başta olmak üzere Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğüne teşekkür ederiz.”

4 FARKLI KATEGORİDE 3331 ESER YARIŞTI923 kişinin toplam 3 bin 331 adet fotoğraf ile katıldığı yarışmada 4 kategoride 20 eser derece alırken 100 eser de sergileme ve satın almaya layık bulundu. Turizm Şehri Kocaeli temasıyla onuncu kez düzenlenen 4 Mevsim Kocaeli Ulusal Fotoğraf Yarışması ile Kocaeli’nin bilinmeyen birçok köşesi amatör ve profesyonel fotoğrafçıların gözünden çıkan fotoğraflarla yarıştı.

29 FARKLI İLDEN KATILIMKocaeli’nin doğası, tarihi, turistik, sosyal ve kültürel öğelerini belgeleyerek kentimizin tanınmasını sağlamak, kente ait bir görsel hafıza oluşturmak ve fotoğraf sanatına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yarışmada değerlendirmeler Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapıldı. Fotoğrafçı Cengiz Han Günesen, Dr. Öğr. Üyesi Duygu N. Kaşıkçı, Prof. Dr. Emre İkizler, Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Ümit Malkoçoğlu ve Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, Kocaeli’nde Yaban Hayat, Kocaeli’nde Doğa ve Macera, Kocaeli’nde Kültürel Zenginlik ve Kocaeli’nde Tarihi ve Kültürel Yapılar kategorilerinden Konya, İzmir, Rize, Antalya gibi 29 farklı ilden gelen eserler arasından dereceye giren fotoğrafları titizlikle seçti.

ÖDÜL ALANLAR 4 Mevsim Kocaeli 10. Ulusal Fotoğraf Yarışmasında 4 ayrı kategori altında fotoğraflar değerlendirildi. Kocaeli’nde Yaban Hayat kategorisinde Erkan Üskan (Yalı Çapkını), Kocaeli’nde Doğa ve Macera kategorisinde Murat İbranoğlu (Derince), Kocaeli’nde Kültürel Zenginlik kategorisinde Melih Sular (Saatçi Mikail), Kocaeli’nde Tarihi ve Kültürel Yapılar kategorisinde Mustafa Kocakoç (Kapı) fotoğraflarıyla birincilik ödülünü almaya hak kazandı.

BİRİNCİYE 5 BİN TLKocaeli’nde Yaban Hayat, Kocaeli’nde Doğa ve Macera, Kocaeli’nde Kültürel Zenginlik, Kocaeli’nde Tarihi ve Kültürel Yapılar kategorilerinde başvuru yapan yarışmacılar her kategoriden en fazla 5 fotoğrafla yarışmaya katıldı. Her bir kategori için birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL para ödülü verildi. 1000 TL tutarında 2 mansiyon ödülü ve satın almaya değer bulunan fotoğraflar içinde 200 TL ödeme yapıldı. Ödül alan ve satın alınan fotoğraflar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arşivine alındı.