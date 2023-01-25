48 YILLIK GAZETECİLİK HATIRALARIM VE TV 42 DE BELGESEL SÖYLEŞİ



Gebze gazetesi

www.gebzegazetesi.com

ve

www.gazetegebze.com.tr

ile belgeselcinin not defterinde 25 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan makalemiz





https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/48-yillik-gazetecilik-hatiralarim-ve-tv-42-de-belgesel-soylesi.html





UYDUDAN YAYIN YAPAN TV 42 DE NURULLAH YILMAZ’IN HAZIRLAYIP SUNDUĞU KULİS İSTANBUL PROGRAMINDA PAZAR GÜNÜ SAAT 12 DE GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM ÜZERİNE KONUŞTUM.

22 Ocak 2023 tarihinde TV 42 de yayınlanan gazetecilik ve belgeselcilik hatıralarımı anlattığım tv programı internetde yayınlanıyor , iyi seyirler.



https://fb.watch/icKe5O0wv0/



Programla ilgili sosyal medya hesabımdan yaptığım paylaşım



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2495364753951450&id=100004338481610



İnsan hayatında hatıralar çok önemli meslek ve görevimiz ne olursa olsun hatıralarımızı yazmalıyız, sosyal medya bu bakımdan çok büyük bir şans sosyal medyayı özel işler için değil bilgi ve belge paylaşmak İçin kullanmalıyız bilgiler paylaşılınca değer ifade eder .Her gün bir çok gazete ve sosyal medyada hatıralarımı paylaşıyor , dünyanın 80 ülkesi ve Türkiye’nin bir çok bölgesinde çektiğim belgeselleri tv kanalları İle paylaşıyorum.

Gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda rahmetli babamın gazetecilik vasiyeti ve bana verdiği dersler çok önemli. Genel merkezi Konya’da olan ve uydu üzerinden bir çok ülkeye de yayın yapan TV 42 nin İstanbul merkezinde çekilen programda da gazetecilik ve belgeselcilik hatıralarıma geniş yer verdim , daha önce bu konuda yazdığım bir çok web sayfasında yayınlanan makalemi sizlerle paylaşıyorum.



https://www.akcakocakulturplatformu.org/yazi/3216/babamdan-gazetecilik-dersi-ve-cocukluk-hatiralarim



Babamdan Gazetecilik Dersi ve Çocukluk Hatıralarım

3 Ocak 2009 tarihinde ebediyete göçen babamın vefat yıl dönümü, merhum babam

Baba güçtür kuvvettir ve temelimizdir,

Baba yurttur yuvadır evimizin direğidir

Baba ocaktır kucaktır anlayana her şeydir

Baba şandır şereftir geçmiştir gelecektir.

3 Ocak 2009 da Gebze’de 100 yaşında vefat eden merhum babam, benim şerefim ilk hocam rol modelim idolüm ve her şeyimdi. Vefatının 15. yılında Merhum babam Mustafa Kahraman’ı mezarı başında şehit İbrahim Dedemin adını taşıyan Kemal İbrahim ağabeyim başkanlığında babamın torunları İle mezarı başında kuran okuyup dua İle andık. Vasiyet nasihat ve hatıralarını unutmayacağım merhum babamı rahmet minnet ve şükranla anıyor babamın şahsında ebediyete giden hakka yürüyen tüm babaların ruhu İçin siz değerli arkadaşlarımı bir Fatiha üç ihlası Şerif okumaya davet ediyorum. El Fatiha ...

Babamın vefat yıl dönümünde babamın aziz hatırası için mezarlığın girişine bir meyve fidanı dikerek ruhunu şad eyledik. Babam İle çocukluk yıllarımın geçtiği Giresun Espiye Soğukpınar beldesi Dikmen Mahallesi ile Karaovacık yaylasında çektiğimiz belgeselin Kocaeli tv de yayınlanan bölümü sizlerle paylaşıyorum.

Babamla 2003 Yılı Yayla Hatırası



https://ne-np.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/an-itibari-ile-kocaeli-tv-de-giresun-espiye-so%C4%9Fukp%C4%B1nar-beldesi-yalakoba-yaylas%C4%B1n/1180025665859385/



Soğukpınar Beldesi Dikmen Mahallesi



https://ne-np.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/an-itibari-ile-kocaeli-tv-de-gazetemiz-kurucusu-ve-devri-alem-belgesel-y%C3%B6netmeni/433235248212411/



Emine Anamın Yün Çorabı Örmesi



https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/772316779589598/?d=n



Babamla Çocukluk Hatıralarım

3 Ocak tarihi benim için çok önemlidir her yıl ocak ayının üçünde hüzünlenirim , 14 yıldır 3 Ocak geldiğinde duygusallaşıp üzülürüm. 2009 yılının 3 Ocak günü Mısır’ın başkenti Kahiredeyim , Cansuyu yardım ekibinin daveti ile Mısırdan Filistin’e gidiyoruz. Devri Alem belgesel programımın yayınlandığı Tv 5 Televizyonu adına Mısır’ın başkenti Kahiredeyiz İsrail tarafından bombalanan Filistin’in Gazze kentine tıbbi yardım malzeme götüren Cansuyu yardım derneği ekibinin Mısır Gazze sınırında belgeselini çekeceğiz. Çok zor şartlar altında Süveyş kanalı ve Sina çölünü geçerek Mısır - Gazze sınırına gidip yardım malzemelerini İsrail bombardımanı altındaki Gazze’ye teslim edip Devri Alem belgesel programı

www.devrialem.tv