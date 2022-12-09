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7. kattan düşerek ağır yaralanan genç kız ifade verdi

Körfez ilçesinde 7. kattan düşerek ağır yaralanan Sedefnur Ç, tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde ifade verdi.

7. kattan düşerek ağır yaralanan genç kız ifade verdi

09 Aralık 2022 Cuma 21:54

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Sedefnur Ç'nin ifadesi, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından atanan naip hakim, uzman psikolog ve taraf avukatları eşliğinde alındı.
Genç kızın ifadesinin görüntü kaydıyla alındığı öğrenildi.
- Olay
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 9 Ocak'ta üniversite öğrencisi Sedefnur Ç. bir apartmanın 7. katından düşerek ağır yaralanmış, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli 2 polis memurundan Ahmet A. tutuklanmış, O.Ç. serbest bırakılmıştı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ahmet A'nın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu işlediğine ilişkin delillerin bulunduğu belirtilerek, 3 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
Sanık, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında açılan davada yargılanıyor.


AA
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