8 Mart Dünya Kadınlar Günün de Anlamlı ve Önemli Bir Toplantı

Kocaeli Kadın Şair ve Yazarlar Platformu'nun

Toplantısında konuşma yaptım

Platformun şehit anaları onuruna düzenlediği toplantı da anneliğin önemi ve şehit analarının fedakarlığına dikkat çekerek anneler sadece bir gün değil 365 gün hatırlanmalı şeklinde konuştum

Platformun şehit anaları onuruna düzenlediği toplantı da anneliğin önemi ve şehit analarının fedakarlığına dikkat çekerek anneler sadece bir gün değil 365 gün hatırlanmalı şeklinde konuştum

Kuruluşumuzda olduğu gibi birinci yıl dönümümüzde de en kıymetlilerimizi, şehit ailelerimizi ağırladık.Tarifsiz bir gündü.Allah bu vatanı evladının canıyla kanıyla korumuş ayakta tutmuş olanlar hürmetine ülkemizi bölmek isteyenlere fırsat vermesin inşallah.

Kuruluşumuzda olduğu gibi birinci yıl dönümümüzde de en kıymetlilerimizi, şehit ailelerimizi ağırladık.Tarifsiz bir gündü.Allah bu vatanı evladının canıyla kanıyla korumuş ayakta tutmuş olanlar hürmetine ülkemizi bölmek isteyenlere fırsat vermesin inşallah.

Kuruluşumuzda olduğu gibi birinci yıl dönümümüzde de en kıymetlilerimizi, şehit ailelerimizi ağırladık.Tarifsiz bir gündü.Allah bu vatanı evladının canıyla kanıyla korumuş ayakta tutmuş olanlar hürmetine ülkemizi bölmek isteyenlere fırsat vermesin inşallah.

Kocaeli kadın şair ve yazarlar platformunun sosyal medyada yaptığı paylaşım da şu bilgilere yer verildi

Kocaeli kadın şair ve yazarlar platformunun sosyal medyada yaptığı paylaşım da şu bilgilere yer verildi

Kocaeli kadın şair ve yazarlar platformunun sosyal medyada yaptığı paylaşım da şu bilgilere yer verildi

Programımıza katılarak bizleri onurlandıran Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın Sedat Çelik’e , Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii İmam Hatibi İrfan Tatlı’ ya, Türk Halk Müziği Sanatçısı Ünal Dursun’a, Gebze Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan’a, Gebze Gazetesi sahibi İsmail Kahraman’a, KOŞYAD Başkanı Alptekin Cevherli’e ,Gebze Görsel Sanatlar Öğretmenlerimize ve katılım sağlayan tüm değerli misafirlerimize teşekkür ediyoruz.

Programımıza katılarak bizleri onurlandıran Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın Sedat Çelik’e , Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii İmam Hatibi İrfan Tatlı’ ya, Türk Halk Müziği Sanatçısı Ünal Dursun’a, Gebze Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan’a, Gebze Gazetesi sahibi İsmail Kahraman’a, KOŞYAD Başkanı Alptekin Cevherli’e ,Gebze Görsel Sanatlar Öğretmenlerimize ve katılım sağlayan tüm değerli misafirlerimize teşekkür ediyoruz.

Programımıza katılarak bizleri onurlandıran Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın Sedat Çelik’e , Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii İmam Hatibi İrfan Tatlı’ ya, Türk Halk Müziği Sanatçısı Ünal Dursun’a, Gebze Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan’a, Gebze Gazetesi sahibi İsmail Kahraman’a, KOŞYAD Başkanı Alptekin Cevherli’e ,Gebze Görsel Sanatlar Öğretmenlerimize ve katılım sağlayan tüm değerli misafirlerimize teşekkür ediyoruz.

Şiir , edebiyat ve sanatın manevi değerlerle daha anlam kazanacağını ifade etmeye çalıştığımız programlarımızdan belkide en anlamlısı olan Şehit Aileleriyle Buluşma programımızı, Gebze Görsel Sanatlar Öğretmenlerimizin yaptığı tabloları şehit ailelerimize hediye ederek sonlandırdık.

Milli ve manevi değerlerimizin unutulmadığı, şiir edebiyat ve sanat dolu nice yıllarımız olsun.