Acil müdahale merkezi yapım ihalesinde 2 firma teklif verdi

İzmit fuar merkezinde bulunan, Millet Bahçesi yapılacağından taşınması gereken acil müdahale merkezinin yeni binası için Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası ihale salonunda ihale düzenledi.

DSİ 15. Bölge Müdürlüğü yanında 1518 metrekare arsa üzerine planlanan merkezin yapım işi için iki şirket teklifte bulundu.