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Acil müdahale merkezi yapım ihalesinde 2 firma teklif verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaptırılacak acil müdahale merkezi yapım ihalesinde 2 firma teklifte bulundu.

Acil müdahale merkezi yapım ihalesinde 2 firma teklif verdi

08 Aralık 2022 Perşembe 09:37

İzmit fuar merkezinde bulunan, Millet Bahçesi yapılacağından taşınması gereken acil müdahale merkezinin yeni binası için Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası ihale salonunda ihale düzenledi.
DSİ 15. Bölge Müdürlüğü yanında 1518 metrekare arsa üzerine planlanan merkezin yapım işi için iki şirket teklifte bulundu.
Tekliflerin komisyon tarafından incelendikten sonra değerlendirmeye alınacağı, merkezin, 333 metrekare prefabrik yapı ve çevre düzenlemesi şeklinde planlandığı, prefabrik yapı içerisinde ofisler, mutfak, depo ve eğitim salonu gibi alanların yer alacağı, çevre çiti ve saha betonu imalatı yapılacağı kaydedildi.
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