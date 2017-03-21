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Adil Öksüz Alarmı !

Firari FETÖ üyesi Adil Öksüz'ün Kocaeli'de saklandığı ihbarı jandarma ve emniyeti harekete geçirdi.

Adil Öksüz Alarmı !

21 Mart 2017 Salı 13:05

 Olay, Kandıra’nın Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre; 15 Temmuz darbe girişiminin 1 numaralı firarisi Adil Öksüz’ün Kandıra’nın Karaağaç Mahallesi Muhtarı Mehmet Elmacı’nın evinde saklandığı yönünde hem ilçe jandarma komutanlığına hem de ilçe emniyet müdürlüğüne ihbar yapıldı. Farklı saatlerde jandarma ve polis tarafından yapılan operasyonlarda herhangi bir delile rastlanmayınca ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.Muhtar Elmacı, ilk olarak jandarma ekiplerinin gece saatlerinde eve geldiğini, ardından sabaha karşı 05.00 sularında da polis ekiplerinin eve gelerek arama yaptığını belirtti. Elmacı, ihbarı yapan kişiyle ilgili savcılığa giderek şikayette bulunacağını ifade etti.

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