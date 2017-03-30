Adliyede Avukatları Soydular

Kocaeli Adliyesinin giriş katında bulunan Kocaeli Barosu odasına ve adliyede bulunan bir çok birime giren hırsız ya da hırsızlar, çok sayıda cep telefonu, cüzdan, para ve bir adet çanta çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayını fark eden avukatlar durumu adliye girişinde görevli polis eliplerine bildirdi. Yapılan ihbarın ardından adliyeden çıkış yapmak isteyen vatandaşların tek tek üstleri arandı. Polis ekipleri hırsılık olayının aydınlatılabilmesi için birimlerde ve giriş çıkış kapılarında bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.







Kocaeli Başsavcılığı'nın olayla ilgili açıklaması ;