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Adliyede Avukatları Soydular

Kocaeli Adliyesine giren hırsız ya da hırsızlar adliye binasındaki baro odasından ve çeşitli birimlerde görev yapan personellere ve avukatlara ait olan cep telefonları, çanta, para ve cüzdanları çaldıktan sora kayıplara karıştı

Adliyede Avukatları Soydular

30 Mart 2017 Perşembe 15:36
Kocaeli Adliyesinin giriş katında bulunan Kocaeli Barosu odasına ve adliyede bulunan bir çok birime giren hırsız ya da hırsızlar, çok sayıda cep telefonu, cüzdan, para ve bir adet çanta çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayını fark eden avukatlar durumu adliye girişinde görevli polis eliplerine bildirdi. Yapılan ihbarın ardından adliyeden çıkış yapmak isteyen vatandaşların tek tek üstleri arandı. Polis ekipleri hırsılık olayının aydınlatılabilmesi için birimlerde ve giriş çıkış kapılarında bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kocaeli Başsavcılığı'nın olayla ilgili açıklaması ;
"Kocaeli Adalet Sarayı 4. ve 7. İcra Daireleri'nde ve yine binamız bünyesinde bulunan Baro Odası içerisinde bugün saat 10:00-10:30 arasında hırsızlık eylemi gerçekleştirilmiştir. Kocaeli Baro Levhası'na kayıtlı Avukatlar A.D. ve R.İ.K. ile Avukat Katipleri R.Ç., B.K., B.K.K. isimli mağdur kişilere ait para ve kart cüzdanları çalınmıştır. Hırsızlık eylemine ilişkin başlatılan soruşturmada, mağdur kişilerin beyanları alınmış, beyanlar doğrultusunda da delil araştırması yapılmıştır. Güvenlik kamera görüntüleri temin edilerek ilgili kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir. Hali hazırda kimliği tespit edilemeyen şüpheli kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalarımız devam etmektedir. Soruşturma süreciyle ilgili gerek duyulması halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna ve tüm basın-yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur"
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