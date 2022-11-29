Adliyelerde gerçeğini aratmayan tatbikat





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem başta olmak üzere olası afet veya kaza durumlarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Adliyesi ve Gölcük Adliyesi personellerine verilen eğitimin ardından yangın tahliye tatbikatı yapıldı.





AFET VE KAZA BİLİNCİ

Büyükşehir İtfaiyesi, yangın ve afetlere yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor. İtfaiye Daire Başkanlığı Sivil savunma Uzmanlığı, Müdahale Şube Müdürlüğü, Önleme Eğitim Şube Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin ortaklığında Kocaeli Adliyesi ve Gölcük Adliyesinde yangın tahliye tatbikatı yapıldı.





YANGIN TAHLİYE TATBİKATI

Tatbikatta Acil Durum Yönetim Masası Başkanlığını, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tahir Özgenç yaptı. Tatbikat öncesinde Kocaeli Büyükşehir İtfaiye Dairesi Sivil Savunma Uzmanlığı ve Önleme Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından, adliye personellerine tatbikat senaryo ve harekât tarzlarıyla ilgili eğitim verildi. Eğitimin ardından yangın tahliye tatbikatına geçildi.





GERÇEKÇİ YANGIN ORTAMI

Tatbikat senaryosu gereğince Kocaeli Adliye binasının giriş katında yangın çıktı. Bina yangın ikaz sisteminin çalışmasıyla birlikte, tüm adliye binası kısa süre içerisinde tahliye edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tahir Özgenç başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu. Acil durum sorumluları tarafından 112’ye haber verilmesi üzerine, olay yerine hızlıca varan Kocaeli Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü İzmit 1. Vardiya ekiplerinin başarılı müdahalesiyle santral kısmında çıkan yangın söndürülüp; mahsur kalan adliye personeli maske takılarak kurtarıldı. KOBİTEM eğitmenleri tarafından konumlandırılan duman makinesi ile gerçekçi bir yangın ortamı oluşturuldu.