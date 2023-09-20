Ağaç Eğitim Vakfı artık Gebze’de

Merhum Mustafa Fikret Ağaç, Dr. Mehmet Ülker, Ayla Alparslan tarafından 2012 yılında Bodrum’da kurulan Ağaç Eğitim Vakfı, kurucu başkan M.Fikret Ağaç’ın vefatının ardından genel merkezini Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 626 Sokak’taki kendi mülküne taşıma kararı aldı. Genel Başkanlığını Doktor Mehmet Ülker’in üstlendiği Ağaç Eğitim Vakfının Genel Sekreteri Sedat Durmuş, Vakıf Müdürü Gizem Eroğlu, Genel Sekreter Asistanı Burcu Ülker, bugün sabah düzenlenen toplantı ile Gebzeli gazetecileri vakıf genel merkezinde ağırladı.

ÖĞRENCİLERE AYDA BİN 500 TL’lik BURS…

Ağaç Eğitim Vakfı Genel Başkanı Dr. Ülker, vakfın kuruluş süreci ve amaçları ile ilgili bilgiler verdi. Güneş açıklamasında “ Türkiye genelinde bugüne kadar 200 üniversite öğrencisine karşılıksız olarak burs verdik. Vakfımız bir eğitim gönüllüleri vakfıdır. Kurucularımız ve bağışçılarımızın destek ve katkıları ile 4 yıllık lisans öğrencilerine burs temin ediyoruz. Bu burslar tamamen karşılıksız. 2023- 2024 yılında 70 öğrencimize 10 aylık süre ile her ay 1500 lira toplamda 15.000 lira burs vereceğiz. Bu yıl vakfımızın öğrencilerimize vereceği toplam burs miktarı 1 milyon 50 bin lira'dır. Tüm öğrencilerimize başarılı bir eğitim yılı diliyoruz. Bursiyerlerimizi temin ederken belirlediğimiz kriterlerimiz var. Bunların aşında başarılı olmaları, 4 yıllık lisans öğrencisi olmaları ve ihtiyaç sahibi olmalarını dikkate alıyoruz. Şuan için referans yöntemi ve genel sekreterliğimizin incelemeleri ile bursiyerlerimizi belirliyoruz. Vakıfa olarak kurulduğumuz günden bu yana eğitime gönül vermiş destekçilerimizin ve bağışçılarımızın katkıları ile geleceğimizin teminatı gençlerimiz eğitim hayatlarına destek olmaya gayret ediyoruz. Eğitim hayatında başarılı olan ve ekonomik zorluklar içinde kalan öğrencilerimizi de vakfımıza bekliyoruz. Ben 1972 yılında Gebze’ye geldiğimde ilçe nüfusu 10 bin’di. Sanayinin ve üretimin başkenti olan ilçemizde vakfımızın kendisine ait binamızda eğitim alanındaki faaliyetlerimizi durmaksızın sürdüreceğiz. Sizlerle tanışmak, kentimize kendimizi tanıtmak ve yeni bağışçılarımıza ulaşabilmek için basınımızla buluşmak istedik. Aramıza katıldığınız için teşekkür ederiz.” Dedi.

ÜLKER’DEN DAVET VAR..

Eğitime gönül vermiş herkesi vakfa ve çalışmalarına destek olmaya davet eden Genel Başkan Dr. Mehmet Ülker açıklamalarının sonunda “ Türkiye’nin en önemli sorunu eğitim. Pandemi süreci ve ardından gelen deprem felaketi ile özellikle orta öğrenimde ve lisans eğitiminde ciddi aksamalar oldu. Bu arayı kapatmak ve gençlerimizi ülkemizin yaşadığı ekonomik sorunlardan arınmış bir şekilde geleceğe hazırlamak için herkesi vakfımızla tanışmaya ve katkı sağlamaya davet ediyoruz.” Dedi.

FATİH DEVLET HASTANESİ'NİN TAM KARŞISINDA....

Osmanyılmaz mahallesi 626 sokak no 2 daire 2 ( Fatih Devlet hastanesi acil girişi karşısı) adresinde kurulu bulunan AĞAÇ EĞİTİM VAKFI’nın çalışma ve faaliyetlerinden bilgi sahibi olmak için www.agacegitimvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilir. (ÜMİT ÜLKER)