GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ağaca çarparak 10 metre sürüklenen otomobil çalılık alana savruldu, bir kişi yaralandı

İzmit ilçesinde yolun ıslak olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü kaldırıma çıktıktan sonra ağaca çarptı. Yaklaşık 10 metre sürüklenen otomobil çalılık alana savruldu, kazada bir kişi yaralandı.

Ağaca çarparak 10 metre sürüklenen otomobil çalılık alana savruldu, bir kişi yaralandı

05 Ocak 2023 Perşembe 19:48

  Kaza, İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Kurtuluş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. (60) idaresindeki 41 GL 553 plakalı otomobil sürücüsünün yolun ıslak olması sebebiyle kayganlaşa yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Ardından kaldırımda bulunan ağaca çarparak durmayan otomobil 10 metre sürüklenerek çalılık alana savruldu. Kazayı gören sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan ve yaralanan E.B.’yi (19) ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye götürdü. Kaza sebebiyle araç kullanılamaz hale geldi. 
  Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 
  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KazaGebzeKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Derbent ve Kuzuyayla arasındaki mesafe artık 14 dakika olacak Derbent ve Kuzuyayla arasındaki mesafe artık 14...
Kazandan yemek yiyip, gençlerle bilardo oynadılar Kazandan yemek yiyip, gençlerle bilardo oynadılar
Hem aile gelirine katkı sağlıyorlar, hem de sosyalleşiyorlar Hem aile gelirine katkı sağlıyorlar, hem de sosyalleşiyorlar
Sarıkamış Şehitleri Dilovası'nda anıldı Sarıkamış Şehitleri Dilovası'nda anıldı
Belgesel Tadında Doğu Türkistan’da Devr-i Alem Gezi Notları – 6 Belgesel Tadında Doğu Türkistan’da Devr-i Alem...
Kış geldi, turşuya rağbet arttı Kış geldi, turşuya rağbet arttı
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Derbent ve Kuzuyayla arasındaki mesafe artık...
Kocaeli'de yıllardır konuşulan Kartepe Teleferik Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Derbent ve Kuzuyayla...

Haberi Oku