AGD Siyer-i Nebi Yarışması 11 Haziran’da (Bugün) Tüm Türkiye’de Gerçekleştiriliyor

AGD-MGV’ nin her sene geleneksel olarak düzenlediği Siyer-i Nebi Yarışması, bu sene de lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik 11 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in hayatını gençlere anlatabilmek amacıyla Anadolu Gençlik Derneği (AGD) – Milli Gençlik Vakfı (MGV) tarafından her sene düzenlenen Siyer-i Nebi Yarışması bu sene de Türkiye’nin 81 ilinde ve bütün bölgelerinde yoğun katılımla gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 30 Haziran tarihinde www.efendimizinizinde.com adresi üzerinden açıklanacak.

Yarışma sonucunda Türkiye geneli ödülü lise düzeyinde; birinciye 3 bin TL ve kitap seti, ikinciye 2 bin TL ve kitap seti, üçüncüye bin 500 TL ve kitap seti, dördüncü ve beşinciye ise bin TL ve kitap seti olarak belirlendi. Ortaokul düzeyinde ise; birinciye 2 bin TL ve kitap seti, ikinciye bin 500 TL ve kitap seti, üçüncüye bin TL ve kitap seti, dördüncü ve beşinciye ise 750 TL ve kitap seti ödül verilecek.

Kocaeli Geneli Ödüller ise lise düzeyinde; birinciye 1.500 TL ve kitap seti, ikinciye 1000 TL ve kitap seti, üçüncüye 500 TL ve kitap seti olarak belirlendi. Ortaokul düzeyinde ise; birinciye 1000 TL ve kitap seti, ikinciye 750 TL ve kitap seti, üçüncüye 500 TL ve kitap seti olarak belirlendi.

Yarışmaya katılan öğrencilerin en büyük ve paha biçilemez kazancı ise Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in hayatını daha iyi öğrenmek olacak.

AGD tarafından sınava ilişkin yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Siyer-i Nebi Yarışması ile Peygamber Efendimiz (sas)’in hayatını, mücadelesini ve mücahedesini Ortaokullu ve Liseli gençlere anlatmak ve onların öğrendiklerini hayatlarında işlemeleri amaçlanmıştır.

Siyer-i Nebi Yarışması; Ortaokullu ve Liseli gençlerde O’nun hayatını en güzel şekilde okuyarak, anlayarak ve yaşayarak nasıl “Yeni Bir Dünya” kurmaları gerektiğini öğrenmeleri ve bu mücadeleyi yürütenlerin bir parçası haline gelmeleri için yapılan yarışmadır.”