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AK Nokta aracı, her gün yüzlerce yeni üye için yollara düşüyor

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'na ait AK Nokta aracı, her gün ilçeleri gezerek yeni üye kayıtları için çalışmalar yürütüyor.

AK Nokta aracı, her gün yüzlerce yeni üye için yollara düşüyor

27 Ocak 2023 Cuma 14:25

 AK Nokta aracı ilk olarak Kandıra’da çarşamba pazarında stant açtı. Ardından İzmit’e gelerek, perşembe pazarında vatandaşlarla buluştu. Pazar alanında bulunan araç vasıtasıyla partiye 200’e yakın üye kaydı yapıldığı belirlendi. İçinde televizyon, masa, sandalyeler bulunan araç vatandaşlardan ilgi gördü. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarıyla süslenen araçta "Türkiye Yüzyılı Başlıyor" ve "Hedef2023" sloganları yer alıyor. Seçim çalışmaları parti müziklerinin çalınmasıyla destekleniyor. 
  AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, milletvekili seçimleri için dün istifa kararını açıkladıktan sonra AK Nokta aracını ziyaret etti. Ellibeş, 21 yıldır halkın hizmetkarı olarak çalışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisinin artarak devam ettiğini, bunu her yerde gördüklerini belirtti. AK Nokta aracıyla birlikte ilçelerde 100 civarı sabit standın da yaklaşık bir aydır faaliyette olduğunu söyleyen Ellibeş, Özellikle Gebze İlçe Başkanlığı’nın açtığı sabit stantlardaki görüntülerin ilk andan itibaren kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.  
 


İHA
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