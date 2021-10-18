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"Akıllı maske" kullanıcılarına rahat nefes aldıracak

- Gebze Teknik Üniversitesinde akıllı teknolojilerle geliştirilerek başta sağlık personeli, itfaiyeciler, kolluk kuvvetleri ve sanayi çalışanlarının kullanması amaçlanan maske, sahip olduğu iki ayrı kanal sayesinde kullanıcının aldığı ve verdiği havanın birbirine karışmasını engelliyor - Cep telefonuna bağlanarak çeşitli sağlık verilerinin kontrol edilmesine de imkan sağlayan maske, TÜBİTAK desteğiyle 12 aylık çalışma sonucunda endüstriyel tasarımla üretime hazır hale getirilecek

18 Ekim 2021 Pazartesi 17:38

Gebze Teknik Üniversitesinde tasarlanan "akıllı maske", kullanıcılarına rahat nefes aldıracak.

Biyomühendislik Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Oflaz, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde başlayan maske ihtiyacı dolayısıyla proje geliştirdiklerini söyledi.

Oflaz, bez maske kullanan vatandaşların solunum güçlüğü yaşayabildiğini gözlemlediklerini aktararak, bunun da baş ağrısına yol açabildiğini anlattı.

Maske konusunda yeni bir ürün tasarlamak için harekete geçtiklerini belirten Oflaz, 6 ayda 3 boyutlu yazıcılarla prototipini ürettikleri "akıllı maske" tasarımıyla katıldıkları TEKNOFEST'e finale kaldıklarını, etkinlikte tasarımlarıyla ilgili güzel geri dönüşler aldıklarını kaydetti.

Oflaz, salgın bittikten sonra da maske kullanımının hayatın bir parçası olmaya devam edeceğine işaret ederek, tasarladıkları maskeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Maskenin smart özelliğiyle bluetooth özelliğiyle telefona bağlanılıp içerisindeki akıllı fanların hız ayarları kontrol edilebiliyor. Bu da soluduğumuz havanın oksijen miktarının kalitesini artırabiliyor. Smart özelliğiyle telefondaki sağlık verilerini kontrol edebiliyoruz. Nefes alışveriş sayısını, hızını. Maskenin bazı patentlere konu olabilecek unsurları var. Mesela verilen havayla alınan hava ayrı kanallardan alınıyor. Dolayısıyla alınan havayla verilen hava birbirine karışmıyor, verdiğimiz karbondioksiti geri almıyoruz. Bu da insanlara sağlık olarak geri dönüyor. Aynı zamanda verilen karbondioksit miktarında karbonhidrat yakımı ya da yağ yakımı hakkında bazı parametreler veriliyor. O parametreleri takip edebileceğiz bazı değerler veriyor. Nabız, nefesteki sıcaklık takibi gibi birçok özelliğe de sahip olacak. “

Oflaz, TÜBİTAK'tan aldıkları destekle 1 Kasım'da başlayacakları 1 yıllık çalışmayla özelliklerini geliştirerek maskeyi endüstriyel tasarımla üretime hazır hale getireceklerini anlatarak, "Maskeyi, solunumun gerektiği her alanda kullanılabilecek hale dönüştürmek istiyoruz. Tasarladığımız maske ağırlığından dolayı belki bir bez maskenin yerine tutmayacaktır ancak yüksek derecede koruma sağlayacaktır." dedi.

Başta sağlık personeli, itfaiyeciler, kolluk kuvvetleri ve ağır sanayide çalışanların kullanması amaçlanan maskenin sahip olacağı teknolojiyle bazı haberleşmeleri de sağlayabileceğini anlatan Oflaz, şunları kaydetti:

"İçerisine bluetooth mikrofon ve hoparlör koyacağız. İletişim kurmak istediğimizde direkt sesi telefona aktarılabilecek. Aynı zamanda karşınızdaki biriyle konuşurken istediğimiz anda sesi dışarıya hoparlörle verecek. Şu an görüyoruz ki maske takarak iletişim kurmak isteyen kişiler, sesi duyurmak için maskeyi indiriyorlar. Buna gerek kalmayacak. Maskemiz zaten enfeksiyondan koruyacak. Bunun yanında riski meslekleri avantajlı bir hale getirecek. Bu anlamda üretilen ithal maskeler var. Onların da fiyatları çok yüksek. Bu, yerli üretim olacak. Sahadan gelen talepleri teknolojik olarak içinde barındıracağı için diğer maskelere göre avantaj sağlayacak. Fiyatından dolayı da daha avantajlı olacak."

- "Günümüzde kullanılan maske teknolojileri aslında eski"

Araştırma görevlisi Muhammed Tarık Çöpoğlu da projeye 9 kişilik bir ekiple devam edeceklerini söyledi.

Günümüzde kullanılan maske teknolojilerinin aslında eski olduğuna dikkati çeken Çöpoğlu, "Teknolojik özellikleri barındırdığı söylenen maskeler de aslında belki 50-60 yıl öncesinin teknolojileriyle çalışıyor. Geniş kitleler tarafından kullanılan maskelerin eksiklikleri ortaya çıkmaya başladı; verdiğimiz nefesi tekrar almamız gibi. Maskelerin, teknolojik olarak geride kalmış ürünler olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Çöpoğlu, tespit ettikleri eksikleri gidermek için harekete geçtiklerini ve projeyi geliştirme çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.



AA
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