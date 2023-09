ANADOLU'DAN KAFKASLAR'A CANLI YAYINLA BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM

BELGESEL TADINDA KARADENİZ BÖLGESİNDE GÜRCİSTAN ACARA ÖZERK BÖLGESİ BATUM'DA İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ VE VAKIF ESERLERİ BELGESELİ ÇEKİYORUZ.

KARADENİZ BÖLGESİ GÜRCİSTAN'IN ÖZERK BÖLGESİ ACARA'NIN BAŞKENTİ BATUM'DA OSMANLI YADİGARI VE VAKIF MİRASI TARİHİ DENİZ FENERİ ÖNÜNDEN BELGESEL TADINDA CANLI MAKALE.



GÜRCİSTAN BATUM'DA YIKILMIŞ ABDÜLAZİZ VAKFI PERTEVNİAL VALİDE SULTAN KÜLLİYESİ VE CAMİSİNİN OLDUĞU MEYDAN AN İTİBARİ İLE CANLI YAYINDA.

BELGESEL TADINDA KARADENİZ BÖLGESİNDE GÜRCİSTAN ACARA ÖZERK BÖLGESİ BATUM'DA TARİH KÜLTÜR VE DOĞAL GÜZELLİKLER İLE ÇORUH VE ACARA NEHRİ BATUM ACARA BELGESELİ ÇEKİLİYORUZ.

GÜRCİSTAN BATUM DA AYAKTA KALMIŞ ORTA CAMİNİN. İÇİNDEN AN İTİBARİ İLE CANLI YAYINDA

GÜRCİSTAN BATUM'A 3. KEZ GİTTİM

İmkanlar ölçüsünde her bakımdan çok zor şartlar altında her gittiğimiz yerde yeni nesil sosyal medyanın tüm imkanlarını kullanarak belgeseller çekmeye, tarihe not düşüp zamana noterlik yapmaya devam ediyoruz. GÜRCİSTAN'ın başkenti başta olmak üzere ilk kez 2009 yılında Gürcistan’a gitmiştim. Daha sonra Kocaeli Büyükşehir belediyesinin daveti ile 2011 yılında gittim. Bir kez daha 13 Eylül 2023'de giderek belgesel çektim.