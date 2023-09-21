GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Anadolu'nun tüm renkleri Derince'de

Derince Gösteri Merkezi’nde düzenlenen halk oyunları etkinliği Anadolu’nun tüm renklerini bir araya getirdi. Birbirinden güzel gösterilere imza atan Derincespor Halk Oyunları Topluluğu’nun sahnedeki performansı seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Anadolu'nun tüm renkleri Derince'de

21 Eylül 2023 Perşembe 13:27

Derince Belediyesi’nin "Biz Anadoluyuz" etkinlikleri çerçevesinde Derincespor Kulübü ile birlikte düzenlediği halk oyunları etkinliği şölene sahne oldu. Derincespor bünyesindeki kursiyerlerinden oluşan Halk Oyunları Topluluğu’nun hazırladığı ve Anadolu’nun tüm renklerini sahneye yansıttığı etkinlik, Harikalar Sahili’nde yer alan Derince Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Derincespor Kulübü'nun 24 farklı branşta eğitim verdiğini ifade eden Derincespor Kulübü Başkanı Kemal Bayraktar, "Yaklaşık bir yıldır 19 bin sporcu ile faaliyet gösteren Derincespor ailesi olarak bu toprakların değeri olan, kültürümüze ve halk oyunlarına sahip çıkıyoruz. Tamamı kursiyerlerimizden oluşan oyuncularımızı şimdiden tebrik ediyorum. Biz Anadolu’yuz. Tepeden, tırnağa Anadolu’yuz. Anadolu’nun bağrında yaşayan farklı kültürlerden bir araya gelen hepsinden önemli Derinceliyiz" dedi.

"Her zaman sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri destekledik"

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise "Biz Anadoluyuz programı bizi biz yapan değerleri ortaya koyan bir program. Başta Kemal Başkanımıza ve Derincesporlu kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum. Yaz dönemi boyunca ilçemizde düzenlediğimiz organizasyonlarla sporun ve kültürel etkinliklerin güzelliklerini bir arada yaşadık. Farklı kültürlerin, yaşam tarzlarının bir arada olduğu ilçemiz bu noktada adeta bir kültür mozaiğini oluşturuyor. Bu mozaiği bugün bizlere en güzel şekilde yansıtan Derincesporlu kursiyerlerimize bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. Görev yaptığımız dört buçuk yıllık süre içerisinde her zaman sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri destekledik. İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
SİGORTA ACENTELERİ DİJİTALLEŞİYOR; KOTO’dan sigortacılara özel yazılım: 5’i bir yerde SİGORTA ACENTELERİ DİJİTALLEŞİYOR; KOTO’dan...
Demirciler'e düğün salonu ve sosyal tesis kazandırılacak Demirciler'e düğün salonu ve sosyal tesis kazandırılacak
Çayırova'da öncelik çocuklar ve gençler Çayırova'da öncelik çocuklar ve gençler
Körfez'i sokak sokak gezdiler Körfez'i sokak sokak gezdiler
KOCAELİ SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISINDA BELGESEL ÇEKİMİ YAPTIK KOCAELİ SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISINDA BELGESEL...
Ağaç Eğitim Vakfı artık Gebze’de Ağaç Eğitim Vakfı artık Gebze’de
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

SİGORTA ACENTELERİ DİJİTALLEŞİYOR; KOTO’dan...
Kocaeli Ticaret Odası 22. Meslek Komitesi öncülüğünde sigorta acentelerinin dijitalleşmesi amacıyla hayata...

Haberi Oku