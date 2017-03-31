''Anibal Kavşağı’nda sorun yok'' Anibal Kavşağı’nda sorun yok! Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze basını ile bir araya geldi. Karaosmanoğlu, “Anibal Kavşağı projesinde bir sorun yok. Çalışmalar devam ediyor. Gebze’nin ulaşım sorununu çözüyoruz” dedi.

31 Mart 2017 Cuma 15:16



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Eskihisar’da bulunan bir otelde Gebze bölgesinde yayın yapan gazetelerin temsilcileri ile bir araya geldi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AK Parti İl Başkan Vekili Hüseyin Kurt’un da hazır bulunduğu toplantıda açıklamalarda bulunan Karaosmanoğlu, Gebze’nin en büyük sorununun ulaşım olduğunu dile getirerek bu sorunun çözümü noktasında projelere imza atıldığını dile getirdi.

KASIM’DA TÜNEL AÇILACAK!

Anibal Kavşağı’nı Karayolları yapıyor. Zaman zaman belki teknik nedenlerden dolayı, altyapıdan dolayı durmalar olacak. Gebze Belediye Başkanımıza talimat verdim. Bire bir takip ediyor. Bir aksaklık olursa bir burayı takip ediyoruz. Ama bunlar teknik bir çalışmadır. Ben inanıyorum ki bu yılın sonuna doğru çalışma tamamlanacaktır. Mayıs’ta yan yolları açılacak, Ekim – Kasım aylarında da inşallah tüneli açacağız” dedi.



METRO GEBZE TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK



Metro projesinin önümüzdeki yıl başlayacağını ifade eden Karaosmanoğlu, “Gebze’de metro projesini çıkarttık. Güzergahalar belirlendi. Önümüzdeki yıl bu proje başlayacak. Bunun yapımını biz üstlendik. 12 kilometrelik bir güzergâh. Tamamlandığında etap etap metro projesini bu bölgede genişleteceğiz. Trafiğe ciddi rahatlık sağlayacak. Sanayiye kadar ulaşacak bir hat. İzmit içinde metro projesi çalışmaları şu anda devam ediyor. O projeyi de Ulaştırma Bakanlığımız ile birlikte yapacağız” dedi.









