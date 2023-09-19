GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Anne ve çocuklar hem spor yaptı hem eğlendi

Darıca Belediyesi tarafından tüm dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte anne ve çocukları aynı anda spor yaptı.

Anne ve çocuklar hem spor yaptı hem eğlendi

19 Eylül 2023 Salı 15:15

Ulusal koordinatörlüğü Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütülen ve tüm dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde Darıca Belediyesi tarafından çeşitli organizasyonlar düzenleniyor.

Sporun daha erişilebilir olması ve herkesin daha fazla sporla buluşabilmesi amacıyla Avrupa Hareketlilik Haftası'nı fırsata çeviren Darıca Belediyesi, Sırasöğütler Mahallesi’nde bulunan Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi’nde anne ve çocuklara özel etkinlik düzenledi. Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi kursiyerlerine yönelik düzenlenen etkinlikte anne ve çocuklar birlikte hem spor yaptı hem de eğlendi.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Giresun'da Sel Felaketlerinden Ders Alınmadı Gelevera Deresi Yok Oldu Giresun'da Sel Felaketlerinden Ders Alınmadı Gelevera...
Off-road şenliği nefes kesti Off-road şenliği nefes kesti
Başkan Söğüt: Başkan Söğüt: "Hizmetin en iyisini sunmak için...
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, İzmit'te renkli görüntüler oluşturdu Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, İzmit'te renkli...
Pedallar bu kez çevreci ulaşım için çevrildi Pedallar bu kez çevreci ulaşım için çevrildi
Darıcalı gençler Demokrasi Adası'nı gezdi Darıcalı gençler Demokrasi Adası'nı gezdi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Giresun'da Sel Felaketlerinden Ders Alınmadı...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 19 Eylül 2023 tarihli makalesini...

Haberi Oku