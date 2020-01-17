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AÖF için ek sefer

AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı’na girecek öğrencilerin ulaşım sorunu yaşamadan sınav yerlerine ulaşması için ek sefer hizmeti verilecek

AÖF için ek sefer

17 Ocak 2020 Cuma 10:27

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi koordinasyonunda hizmet veren UlaşımPark, 18 ve 19 Ocak’ta gerçekleştirilecek Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi Dönem Sonu (Final) sınavı için 16 farklı sefer düzenleyerek sınava girecek öğrencilerin Umuttepe’ye ulaşımını sağlayacak.

 

ÖĞRENCİLERE ÖZEL 16 FARKLI SEFER

UlaşımPark, toplam 16 farklı noktadan öğrencileri Umuttepe’ye ulaştıracak. Sınav dönemi öğrencilerin ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamaması için ek sefer takviyesi yapan UlaşımPark, öğrencilerin memnuniyetini kazanmayı başaracak. Cumartesi ve Pazar günü yapılacak uzatma seferleri; 170, 175, 190, 255, 265, 300, 435, 530, 600, 630, 635, 640, 645, 650, olarak belirtildi.

 

SEFERLER SAAT 17.00’E KADAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Normal seferlerine devam edecek olan hat 10 ve 755 numaralı hat ile de vatandaşlar, Umuttepe’ye ulaşımını sağlayacak. Saat 17.00’e kadar gerçekleştirilecek seferlerle öğrenciler Umuttepe’ye aktarmasız ulaşım sağlayacak. Saat 17.00’den sonra belirtilen uzatma hat numaraları normal seferlerine devam edecek.

 

10 NUMARALI HAT İLE 15 DAKİKADA BİR SEFER

Birçok farklı noktanın kesişmesini sağlayan ve tramvay istasyonu yanında bulunan hat 10,  ( tramvay otogar istasyonu yanı) 15 dakikada bir sefer düzenleyecek. Sınava girecek öğrenciler tramvayla otogar istasyonuna gelerek hat 10 ile de rahatlıkla Umuttepe’ye ulaşım sağlayacak.

 

ARAÇLAR ANLIK KONTROL EDİLECEK

Ek seferler E-Komobil’den de anlık kontrol edilebilecek. Öğrencilerin sınava sorunsuz katılabilmeleri için yetkililer tarafından önceden tüm önlemler alındı. Öğrenciler tarafından E-Komobil’den anlık kontrol edilecek otobüsler, yetkililer tarafından da araç içi kameralarla anlık kontrol edilerek yolcu yoğunluğu durumuna göre ek sefer ilavesinin yapılacağı da belirtildi.

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