AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş’ı ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Eskihisar’da yapımı son aşamaya gelen Macera ve Aksiyon Parkı ve diğer çalışmalar hakkında Ataş’a bilgi verdi. Projeyi ve çalışmaları oldukça beğenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Başkan Köşker’i tebrik etti

. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e konuk oldu. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş’a Gebze hakkında ve devam eden projeler, belediye hizmetleri hakkında da bilgi verdi. Genel Başkan Yardımcısı Ataş ve Başkan Köşker ilk olarak, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında kurulan “Evet” standını ziyarete etti, partili gençler ve vatandaşlarla sohbet etti.

GENÇ ÇİFTE MUTLULUKLAR DİLEDİ

Başkan Köşker ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş daha sonra Ramazan Özkürkçü ve Kübra Şimşek’in GKM’de gerçekleşen nikah törenine katıldı. Başkan Köşker’in kıydığı nikahta genç çiftin nikah şahitliğini yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Kocaeli eski Milletvekili Cemalettin Kaflı, KBB Hukuk Müşaviri Necmi Özen, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık çifte bir ömür mutluluklar diledi.

ATAŞ’TAN MACERA’YA TAM NOT

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Eskihisar’da yapımı son aşamaya gelen Macera ve Aksiyon Parkını inceledi. Eskihisar’ı cazibe merkezi haline getirecek olan parkı gezen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Başkan Köşker’den proje hakkında bilgi aldı. Macera ve Aksiyon Parkı’nı beğenen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i çalışmalarından ötürü tebrik etti. Macera Parkı’nın ardından Eskihisar sahilini gezen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Ataş ve Köşker daha sonra Osman Hamdi Bey Müze Evi’ni de ziyaret etti.