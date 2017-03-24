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Avrasya Asansör Fuarı Seminerleri

Avrasya Asansör Fuarı Seminerleri ile sektör profesyonelleri CNR EXPO Yeşilköy'de buluşuyor...

Avrasya Asansör Fuarı Seminerleri

24 Mart 2017 Cuma 10:23

 


Gelişen "Asansör" teknolojilerine ve yöntemlerine bağlı olarak sürekli yeni ürünler eklenen Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayindeki konuların konuşulacağı, Asansör sektörünü bir araya getirecek olan "Avrasya Asansör - 3. Uluslararası Asansör, Yürüyen Merdiven Sanayi ve Teknolojileri Fuarı" semimerlerinde sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

Siz de ücretsiz olarak seminerlerimize katılabilir, sektördeki son yenilikleri yakın takip etme fırsatı bulabilirsiniz.
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