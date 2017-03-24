Avrasya Asansör Fuarı Seminerleri
Avrasya Asansör Fuarı Seminerleri ile sektör profesyonelleri CNR EXPO Yeşilköy'de buluşuyor...
Gelişen "Asansör" teknolojilerine ve yöntemlerine bağlı olarak sürekli yeni ürünler eklenen Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayindeki konuların konuşulacağı, Asansör sektörünü bir araya getirecek olan "Avrasya Asansör - 3. Uluslararası Asansör, Yürüyen Merdiven Sanayi ve Teknolojileri Fuarı" semimerlerinde sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
Siz de ücretsiz olarak seminerlerimize katılabilir, sektördeki son yenilikleri yakın takip etme fırsatı bulabilirsiniz.