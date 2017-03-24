Avrasya Asansör Fuarı Seminerleri

Gelişen "Asansör" teknolojilerine ve yöntemlerine bağlı olarak sürekli yeni ürünler eklenen Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayindeki konuların konuşulacağı, Asansör sektörünü bir araya getirecek olan

sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.