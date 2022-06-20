Babalar Gününün Kutlandığı Bu Hafta

Gebze ga.etmesi

ve gazete Gebze ile

da belgeselcinin not defteri köşesinde 17 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan makalemiz

Baba Vasiyeti ve Nasihatini Unutmamak sürekli babaları hatırlamak gerekiyor .Dünyanın bir çok ülkesinde Haziran ayının 3. Pazar günü babalar gününü olarak kutlanıyor. Baba ve annelere bir gün değil 365 gün bile az bizim kültürümüzde baba ve annelere büyük değer verilmekte Kuranda anne ve Babaya öf demek bile yasaklamakta.

Pazar günü kutlanacak babalar günü dolayısı İle Babalar günü ile ilgili daha önce yazdığım makaleyi sizlerle paylaşıyorum

Ben babalar gününü baba memleketim Giresun’un Espiye ilçesi Soğukpınar beldesi Dikmen mahallesi Bayramoğlu nahiyesinin yaylalarındaki baba ocağında babam merhum Mustafa annem Emine ve benim okumama vesile olan ana vekilim merhum Kandaz Kızı Fadime halamla geçirdiğimiz o güzel günleri düşünerek babalar gününü kutluyor bu mübarek Cuma günü merhum babam Kandazoğlu Mustafa Kahraman’ın şahsında ebediyete göçen tüm babaların ruhu İçin siz değerli arkadaşlarımı Fatiha okumaya davet ediyorum.

El Fatiha

Babamdan Gazetecilik Dersi ve Gazetecilik Hatıralarım

Gazetecilik nedir? Gazeteci kime denir? Babalar Günü’nü kutlandığımız bu günlerde babalarımız ile ilgili hatıraları yazıp, paylaşmak için kampanya başlatmalıyız. Babalardan alacağımız çok önemli ders ve örnek alacağımız hatıraların olduğuna inanıyorum. Babalara bir gün yetmez, babaları anmak ve anlamak için fırsatlar meydan getirip, her fırsatta babalarımızdan söz ederek, onların nasihat ve vasiyetlerini paylaşmalıyız. Gazetecilik mesleğinin çok tartışıldığı gazeteci, mafya, iş adamı ve siyasetçi ilişkisinin gündemde olduğu günlerde kutladığımız Babalar günü dolayısı ile babamın bana verdiği gazetecilik dersi, nasihat ve vasiyetini bugün sizlerle paylaşarak babamla yaşadığım gazetecilik hatıralarımı yazmak istiyorum. Yazıma başlarken önce babaların mafya ve diğer kötü isimlerle anılmasına isyan edip mafya babasından ‘baba’ kelimesinin çıkartılmasını istiyorum. Babaların kötü sıfatla anılmasına tepki gösteriyorum. Önce babayı birlikte tarif edip, baba kimdir araştırıp, öğrenip anlamalıyız. Baba Kimdir? Baba; bilgi, nasihat ve öğüttür. Baba öğretmen, okul ve ilimdir. Baba güç, kuvvet ve başarıdır. Baba ocaktır, evdir, yurt yuvadır. Baba güvendir ve dayanaktır. Baba şereftir, geçmiş ve gelecektir. Baba, varlığında bilinmeyen değerdir. Baba, kaybedilince anlaşılan kıymettir. Baba tek kelime ile babadır. Babaların yeri hiçbir zaman doldurulmaz. Baba için bir gün yetmez her gün Babalar Günü’dür. Tüm arkadaşlarımın Babalar Gününü kutluyor, hayatta olan babalara hayırlı uzun ömürler diliyor, ebediyete intikal eden başta rahmetli babam Kandazoğlu Mustafa Kahraman olmak üzere tüm babaları rahmetle anıyorum. Ahirete göç eden tüm babaların ruhları için bir Fatiha üç İhlas okuyalım, El Fatiha...

Halam Ezan İçin KurbanAdadı

Yıl dönümleri önemli rahmetli halam Ezanın “ Tanrı uludur “ olarak okunduğu 1940 lı yıllarda çok üzülür ve ezan aslına uygun olarak okunduğunu görürsem 9 yaşında Koç kurban kesmeyi adar ve ezan 72 yıl önce aslına uygun okunmaya başladığı 1950 yılın da merhum babam uzun Araştırma yaparak 9 yaşında Koç bulur ve halamın Ezan için adadığı kurban adağını yerine getirir.

Bu mübarek Cuma gününde ebediyete intikal eden tüm halaları rahmetle anıyor ruhları İçin bir Fatiha üç ihlas ı Şerif okuyalım El Fatiha.

Ezan 11 Sene “Tanrı Uludur “ Diye Okundu