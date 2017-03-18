Bakan Açıkladı! Milli Savunma Bakanı ve Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, 6 bin 511 askerin TSK'dan atıldığını 16 bin 409 askeri öğrencinin ise öğrenciliğine son verildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanı ve Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, 6 bin 511 askerin TSK'dan atıldığını 16 bin 409 askeri öğrencinin ise öğrenciliğine son verildiğini açıkladı.

18 Mart 2017 Cumartesi 16:43

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 15 Temmuz sonrası haklarında işlem yapılan askerlerle ilgili verdiği soru önergesine cevap yollayan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 6 bin 511 askerin TSK'dan atıldığını, 16 bin 409 askeri öğrencinin ise öğrenciliğine son verildiğini açıladı. Işık önergeye verdiği cevapta rakamları şöyle açıkladı: “15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma işlemi tesis edilen personel sayısı 6 bin 511'dir. Ayrıca 4 bin 90 Askeri Lise Öğrencisi, 6 bin 140 Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencisi ile 6 bin 179 lisans düzeyinde (Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Gülhane Askerî Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksekokulu, Fakülte Yüksekokulu) olmak üzere toplam 16 bin 409 kişi askeri öğrencilik statüsünü kaybetmiştir.”





