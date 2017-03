Bakan Özlü OSB başkanlarıyla bir araya geldi

- "Referandumu büyük bir heyecanla bekliyorum. Zira bu 18 maddenin her biri Türkiye'nin bilimsel geleceğine, Türk sanayisinin geleceğine ve yüksek teknolojiye geçişte çok olumlu bir şekilde etki edecek"

KOCAELİ (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Ekonomik güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre tam yüzde 5 oranında arttı. Bu da ekonomiye ve ülkenin geleceğine duyulan güvenin açık bir yansımasıdır. Ekonomideki bu bahar havası, Allah'ın izniyle, 16 Nisan'da etkisini iyiden iyiye hissettirecektir. 16 Nisan referandumundan çıkacak olan 'Evet' kararı, ekonomik hayatımızın kılcal damarlarına kadar nüfuz edecektir." dedi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Toplantı Salonu'nda OSB başkanlarıyla buluşan Özlü, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin geçen yıl dördüncü çeyrekten itibaren büyümeye başladığını söyledi.

Bu yılın ilk çeyreğindeki öncü göstergelerinin 2017 yılının çok iyi geçeceğini gösterdiğini ifade eden Özlü, büyüme oranının artarak yılın diğer aylarında da devam edeceğini kaydetti.

Özlü, dün açıklanan ekonomik güven endeksi sonuçlarının kendilerini teyit ettiğini dile getirerek, "Ekonomik güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre tam yüzde 5 oranında arttı. Bu da ekonomiye ve ülkenin geleceğine duyulan güvenin açık bir yansımasıdır. Ekonomideki bu bahar havası, Allah'ın izniyle 16 Nisan'da etkisini iyiden iyiye hissettirecektir. 16 Nisan referandumundan çıkacak olan 'evet' kararı, ekonomik hayatımızın kılcal damarlarına kadar nüfuz edecektir. En küçük esnaftan en büyük holdinge kadar, tüm ekonomik aktörler, referandumun olumlu etkisini iliklerine kadar hissedecekler." şeklinde konuştu.

- "Hedeflerimize birer birer ulaşacağız"

Üretim üssü olan Kocaeli'nin dünya çapında bir teknoloji üssüne de dönüşmesinin hayalini kurduklarını anlatan Özlü, "Bir genç arkadaşımızın Bilişim Vadisi'nde kuracağı bir firmanın küresel bir markaya dönüşmesinin hayalini kuruyoruz. Türkiye'nin yüksek gelir grubundaki ülkelerden biri olmasının hayalini kuruyoruz. Türkiye'nin küresel çapta ekonomik ve siyasi bir güce dönüşmesinin hayalini kuruyoruz. Bir şeyin hayalini kurabiliyorsanız, onu gerçekleştirebilirsiniz demektir. İnşallah bu hayallerimizi gerçekleştireceğiz, hedeflerimize birer birer ulaşacağız." diye konuştu.

Özlü, bunu başarmak için gereken her şeye sahip olduklarını ancak hayalleri gerçekleştirmeleri önünde sistem engeli bulunduğunu bildirdi.

- "Türkiye'nin zaman kaybına tahammülü yok"

Ülkenin istikrarını teminat altına alan bir sisteme ihtiyaçları bulunduğunu belirten Özlü, "Üç kuvveti, yani yasama, yürütme ve yargıyı, evrensel standartlara taşıyan bir sisteme ihtiyacımız var. Ülkenin daha iyi, daha hızlı, daha verimli yönetilebildiği bir sisteme ihtiyacımız var. Türkiye'nin zaman kaybına tahammülü yok. Zamanın ne kadar önemli bir kıymet oluğunu, özellikle iş dünyamız çok iyi biliyor." ifadesini kullandı.

Özlü, Türkiye'nin geçmişte çok zaman kaybettiğini vurgulayarak, artık bunlara ayıracak zamanları olmadığını söyledi.

"Bizim başından sonuna kadar bütün süreçlerin nasıl yürüyeceğinin açık, net ve yalın bir şekilde belli olduğu bir sisteme ihtiyacımız var." diyen Özlü, "Referandumda oylayacağımız anayasa değişikliği işte böyle bir sistemi Türkiye'ye getiriyor. Mevcut sistemin bugün aksayan veya bugün aksamasa bile yarın aksayabilecek olan özelliklerini bertaraf ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Geçmiş dönemlerde cumhurbaşkanı ve başbakanlar arasında yaşanan tartışmalara ve 7 Haziran sürecine değinen Özlü, "Mevcut sistem, baba cumhurbaşkanı ile oğul başbakan olsa baba ile oğlu birbirine düşürebilecek bir sistem. Baba ile oğlu birbirine düşme riski olan bir sistem. Dolayısıyla bunun geçmişte çok çok örnekleri var. Son dönemler, Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü'nün bile anlaşamadıkları tarih kitaplarında hep okuduk." diye konuştu.

Özlü, yeni sisteme ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yeni sistemde, her şey son derece açık ve net. Hiçbir gri alan yok. Türkiye'nin bu netliğe ihtiyacı var. Bu netlik, Türkiye'ye istikrar ve hız getirecek. İstikrar ve hız, özellikle ekonomik hayatımıza, iş ve yatırım ortamına çok olumlu bir katkı yapacak. Güven ve istikrar sağlanamazsa devlet ağır ve hantal bir şekilde çalışırsa biz yatırımları, üretimi, ihracatı, ticareti istediğimiz seviyelere taşıyamayız. İstikrar ve hız olmazsa bilimde, teknolojide, yüksek katma değerli üretim yapısına geçişte, hedeflediğimiz seviyeleri tutturamayız. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, bu 18 maddenin her birini çok önemsiyorum. Referandumu büyük bir heyecanla bekliyorum. Zira bu 18 maddenin her biri Türkiye'nin bilimsel geleceğine, Türk sanayisinin geleceğine ve yüksek teknolojiye geçişte çok olumlu bir şekilde etki edecek. Bunu milletimizin ve iş dünyamızın da gördüğünü biliyorum. Referandumdan çıkacak sonucun 'evet' olacağına tüm kalbimle inanıyorum."

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.