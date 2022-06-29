Balçık ve Denizli’de Hak Sahiplerine Tapular Başkan Büyükgöz’den

Gebze Balçık ve Denizli mahallelerinde tapular Başkan Büyükgöz’den. İmar şuyulandırma çalışmalarının tamamlandığı Balçık ve Denizli mahallerindeki 784 hak sahiplerine tapuları düzenlenen törenle Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından takdim edildi.





Balçık ve Denizli mahallelerinde hak sahiplerine tapular Başkan Büyükgöz’den. Şuyulandırma çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde hak sahiplerine tapuları, düzenlenen törenlerle takdim ediliyor. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi salonunda düzenlenen tapu teslim töreninde Balçık ve Denizli mahallelerindeki 784 hak sahibine tapuları teslim edildi. Düzenlenen törene ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş, AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Yıldırım Çırak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Poyrazoğlu, Gebze Tapu Müdürü Ekrem Kumuşoğlu, meclis üyeleri ve hak sahipleri katıldı.

178 HEKTARLIK İKİ MAHALLE

Programda kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Balçık ve Denizli Mahallelerimizin Tapu Teslim Törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kocaeli gelişiyor, Gebze gelişiyor. Bugün şehrimizi, ilçemizi ve insanımızın yaşam alanlarını sağlıklı hale getirmemiz zaruri. Ancak planlı şehir, tapuyla başlar. Gebze Kuzey’de gerçekleştirdiğimiz

imar uygulamasının bize getirdiği en büyük avantaj kamu alanlarımızın önceden tarafımıza tahsil edilmesi olacak. Denizli ve Balçık mahallelerimiz artık planlı. Şehirleşme önünde hiçbir engeli kalmadı.

Özel mülk ve kamu alanlarıyla parsel parsel çizilmiş 178 hektarlık iki mahalleden bahsediyoruz.

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

110 hektar yapı alanımız, 228 yeni imar parselimiz var. Hemşerilerimiz bizden imar talep ettiler, bugün 748 hemşerimizin tapularını dağıtıyoruz. Ancak bundan da öte bizden hizmet talep ediyorlar. Altyapı, üstyapı, eğitim, sosyal donatılar, yeşil alan…46 parsellik kamu alanı planı hazırladık. Dini tesisler, spor alanları, ilkokul, sağlık tesisleri, otopark, park, yol… Ve tüm teknik altyapı ihtiyaçlarına kadar planlarını çizdik. Gerekli işlemleri başlattık. Denizli ve Balçık, planlı şehrin bir örneği olarak cazibe merkezi haline gelecek.

KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETİLİYOR

Yalnızca Denizli ve Balçık değil, 2019 yılında hizmete geldiğimizde söz verdiğimiz gibi Gebze’mizin tamamında tapu ve mülkiyet sorunlarına kalıcı çözümler üretiyoruz. Gebze’nin bir diğer sorunu olan kamulaştırma faaliyetleri hususunda 56 milyon 313 bin TL’lik yatırımla hemşerilerimizin mağduriyetlerini gideriyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz Tapu Teslim Törenimiz bir nişan olsun. Hemşerimize ve Gebze’mize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

BEKLENTİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Başkan Büyükgöz’ün ardından selamlama konuşması yapan KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Burada bir beklenti gerçeğe dönüştü. Tüm ilçelerimizde Büyükşehir, hükümetimizle işbirliği içerisinde büyük çalışmalar yapıyor. Pandemi döneminde çok sayısız kalemde çalışmalar ortaya koyduk. Bu çalışmalara şahit oldum ve bundan da çok bahtiyarım. Gebze’yi benimsemek, kentin her şeyini benimsemekle olur. Bölgenin 30-40 yılını kurtaracak altyapı çalışmaları yapıldı” dedi. Konuşmaların ardından hak sahiplerine tapuları teslim edildi.