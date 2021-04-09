Başkan Acay,“Polis Teşkilatımıza çok şey borçluyuz”

Başkan Acay mesajında, ”Emniyet Teşkilatımız ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak, halkımızın can, mal ve namusunu korumak için 24 saat görevinin başında, özveriyle hizmet etmektedir. Polisimiz, kişi hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeninin ve halkımızın güvenliğinin sağlanması konusunda takdir edici bir çaba içerisindedir. Zaman zaman zor şartlar altında kendi can güvenliklerini tehlikeye atarak yılmadan mücadelelerini sürdüren ve ülkemizdeki huzur ortamının sağlanmasında rol oynayan Polis Teşkilatımıza çok şey borçluyuz. Pandemi sürecinde de Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlarımızın hizmetinde olan emniyet güçlerimize minnettarız. Başta ilçemizde görev yapan emniyet mensubu arkadaşlarımız olmak üzere tüm polis teşkilatı üyelerimizi tebrik eder, bu güne kadar görev başında şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim ”dedi.