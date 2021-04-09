banner462
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Acay,“Polis Teşkilatımıza çok şey borçluyuz”

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay yayınladığı mesajda Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176. yılını ve Polis Haftası’nı kutladı

Başkan Acay,'Polis Teşkilatımıza çok şey borçluyuz”

09 Nisan 2021 Cuma 17:30

Başkan Acay mesajında, ”Emniyet Teşkilatımız ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak, halkımızın can, mal ve namusunu korumak için 24 saat görevinin başında, özveriyle hizmet etmektedir. Polisimiz, kişi hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeninin ve halkımızın güvenliğinin sağlanması konusunda takdir edici bir çaba içerisindedir. Zaman zaman zor şartlar altında kendi can güvenliklerini tehlikeye atarak yılmadan mücadelelerini sürdüren ve ülkemizdeki huzur ortamının sağlanmasında rol oynayan Polis Teşkilatımıza çok şey borçluyuz. Pandemi sürecinde de Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlarımızın hizmetinde olan emniyet güçlerimize minnettarız. Başta ilçemizde görev yapan emniyet mensubu arkadaşlarımız olmak üzere tüm polis teşkilatı üyelerimizi tebrik eder, bu güne kadar görev başında şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim ”dedi.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Darica
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
AFAD İl Müdürlüğü Kocaeli İl Risk Azaltma Planı(İRAP) 1. Çalıştayını Gerçekleştirdi. AFAD İl Müdürlüğü Kocaeli İl Risk Azaltma Planı(İRAP)...
Karamürsel Köprülü Kavşağı trafiğe açıldı Karamürsel Köprülü Kavşağı trafiğe açıldı
Kocaeli'nde boş araziye atık dökülmesiyle ilgili inceleme Kocaeli'nde boş araziye atık dökülmesiyle ilgili...
Kocaeli'de otomobil parçaları yüklü kamyonun otomobile çarpması ulaşımı aksattı Kocaeli'de otomobil parçaları yüklü kamyonun otomobile...
Darıca'da Devri Alem Belgeselimiz Yayınlanıyor Darıca'da Devri Alem Belgeselimiz Yayınlanıyor
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AA'nın kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AA'nın kuruluşunun...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

AFAD İl Müdürlüğü Kocaeli İl Risk Azaltma...
Kocaeli İl Risk Azaltma Planı (İRAP) 1. Çalıştayı Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında AFAD İl...

Haberi Oku