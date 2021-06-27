BAŞKAN BIYIK, GÖZ BANDI TAKARAK SATRANÇ OYNADI

Yaptığı örnek projelerle dikkat çeken Darıca Belediyesi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek görme engelliler için ulusal online satranç turnuvası düzenliyor. Turnuvanın başlangıcı Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleşirken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, göz bandı takarak satranç oynadı.

Yaptığı birçok projeyle örnek olan Darıca Belediyesi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Beyaz Ay Görme Engelliler Derneği işbirliği ile görme engelliler için ulusal online satranç turnuvası düzenliyor. 26 Haziran’da start alan turnuva 3 Temmuz’a kadar devam edecek. Özel turnuva Darıca Belediyesi E-Spor merkezinde start alırken açılışa Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, görme engelli AK Parti Eski milletvekili Türkiye Beyaz Ay Görme Engelliler Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva, Çalışma ve Aile Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Orhan Tanrıkulu, Görme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Ersöz, Beyaz Ay Derneği Kocaeli Şube Başkanı Furkan Uğur Eşitti ve özel sporcular katıldı.

BIYIK, GÖZ BANDI TAKARAK SATRANÇ OYNADI

Türkiye’de ilk defa online olarak düzenlenen ve Darıca Belediyesi, Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde başlayan Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvasına Türkiye Genelindeki 24 İlden başvuru yapılırken, aralarında 4 Türkiye Şampiyonu sporcu ile 11 Milli sporcunun yer aldığı toplam 63 sporcu müsabakalarda yer aldı. Turnuvanın açılışında farkındalık oluşturmak amacıyla davetliler ile görme engelliler karşılıklı satranç oynadı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da göz bandı takarak görme engelli AK Parti Eski milletvekili Türkiye Beyaz Ay Görme Engelliler Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva ile satranç oynadı. Görme engelliler için özel olarak tasarlanan satranç tahtasında oynanan müsabaka renkli görüntülere sahne olurken Başka Bıyık ve Milletvekili Ayva, karşılıklı hamlelerde bulundu. 3 Temmuz’da finali yapılacak turnuvada birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin TL ve dördüncüye de 500 TL ödül verilecek .

BU ORGANİZASYON GÖRME ENGELLİLERE SAYGI DUYULDUĞUNUN İFADESİDİR

AK Parti eski milletvekili, Türkiye Beyaz Ay Görme Engelliler Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva turnuva hakkında yaptığı konuşmasında, görme engellilerin satranç oynamalarına inanması ve bunun için çaba sarf edilmesiyle birlikte buna benzer organizasyonların sıklıkla yapılması gerektiğini söyledi. Düne kadar görme engellilerin okuyamayacağı ve çalışamayacağı bir tablonun var olduğuna değinen Lokman Ayva, Darıca Belediyesi’nin ise bütün Türkiye’yi kapsayacak bir etkinlik düzenlediğine dikkat çekti. Lokman Ayva, bu turnuvanın pandeminin getirdiği sıkıntıların fırsata dönüşmesi şeklinde değerlendirirken, “Türkiye’de ilk defa yarışmacıları online olarak katıldığı turnuvada, Türkiye’nin her yerinden, örneğin Ankara’daki ile Edirne’deki görme engelli maç yapabiliyor, bu çok güzel ve çok büyük bir organizasyon. Hem teknoloji var, hem de zekaya ve stratejiye hitap eden satranç var. Yani bu organizasyon şu mesajı veriyor; görme engelliler zekidir, strateji üretebilirler, bu denli komplike oyunları oynayabilirler, hatta bunu da teknoloji bir ortamda yapabilirler” şeklinde konuşarak başta Darıca Belediyesi olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti

BIYIK: “ENGELLİ KARDEŞLERİMİZLE YOL ARKADAŞI OLACAĞIZ”

Turnuva’nın ev sahipliğini yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise yaptığı konuşmasında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlarına yönelik olarak gençlik ve sporun önemine dair tavsiyelerinin ardından, ekibimizle bir araya gelerek, neler yapabiliriz diye beyin jimnastiği yaptık. İlk olarak Beyaz Ay Derneği’yle birlikte ilkini düzenlediğimiz ve bugün startını verdiğimiz Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvası’na başladık. 63 ilden görme engelli kardeşlerimizin katıldığı, 03 Temmuz 2021 tarihinde ise finalinin yapılacağı turnuvayı inşallah geleneksel hale getireceğiz. Engellilerin tamamını her alanda ilgilendiren başka sporlar ve etkinlikler ile de Darıca Belediyesi olarak her zaman engelli kardeşlerimizle iç içe olmaya, onların hayatının bir parçası olmaya, onlarla beraber yol arkadaşı olup, onlarla birlikte yürümeye devam edeceğiz” dedi.