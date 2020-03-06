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Başkan Bıyık, vatandaşları dinleyecek

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Gönül Buluşmaları programı kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya gelecek. 07 Mart Cumartesi günü Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek Gönül Buluşması programı saat 16.30’da başlayacak.

Başkan Bıyık, vatandaşları dinleyecek

06 Mart 2020 Cuma 12:33

 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçim beyannamesinde yer alan vaatlerden biri olan ve özel önem verdiği Gönül Buluşmaları toplantıları Fevzi Çakmak Mahallesi ile devam ediyor. Daha önce Sırasöğütler Mahallesi, Emek Mahallesi, Nenehatun Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Bağlarbaşı Mahallesi, Bayramoğlu mahallesi, merkez mahalleleri ve Abdi İpekçi mahallelerinde gerçekleşen ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Gönül Buluşmaları programı ile mahalle sakinleriyle birebir temas kuran ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde de vatandaşlarla halk buluşması gerçekleştirecek. 07 Mart Cumartesi günü Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde saat 16.30’da başlayacak olan Gönül Buluşması programına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra başkan yardımcıları ve mahalle muhtarı da katılacak. Birim müdürlerinin de hazır bulunacağı programda vatandaşlar taleplerini ve sorunlarını dile getirme imkanı bulacak.

MAHALLE SAKİNLERİNİ DAVET ETTİ

Fevzi Çakmak Mahallesi sakinlerini Gönül Buluşması programına davet eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Cumhurbaşkanımızın bizden istemiş olduğu gönül belediyeciliğini Darıca’da hayata geçirmek için göreve geldiğimiz günden itibaren canla başla çalışıyoruz. Kapımız herkese açık, belediyeye gelen herkesle görüşüyoruz. Bunun yanında mahallelere giderek vatandaşlarımızla da birebir görüşüyoruz. Bu toplantılarda herkes beklentilerini bize iletiyor ve bizler de ekibimizle birlikte notlar alarak vatandaşlarımızın isteklerine göre projeler şekillendiriyoruz. Cumartesi günü Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde onuncusunu gerçekleştireceğimiz Gönül Buluşması programımıza herkesi davet ediyorum.” diye konuştu.

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