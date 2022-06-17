Başkan Büyükakın,: Alt Ve Üst Yapı Kadar Şehrin Fikir Inşası Da Çok Önemli

Başkan Büyükakın, “Kentimizin altyapısı ve üst yapısının inşa edilmesi ne kadar gerekli ve önemliyse, fikir inşası da bir o kadar önemli ve gereklidir” dedi





Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Nebi Karakoyun ve yeni yönetimi ile birlikte üniversitelerde okuyan misafir öğrencileri makamında konuk etti. Konuklarıyla ulusal ve uluslararası birçok konuda görüş alışverişi yapan Başkan Büyükakın, tarihten sanata, ticaretten uluslararası ilişkilere kadar birçok konuda misafirleriyle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler bakımından son derece hassas ve çalkantılı bir dönemden geçen dünyada, hiçbir ülkenin artık bu gelişmelerden kendisini uzak tutamayacağının altı çizilen görüşmede, “Sizler ve tüm misafir öğrencilerimiz bizlerin kendi ülkelerinde gönül elçileridir” diyen Başkan Büyükakın, “Sizler vatanınıza döndüğünüzde ülkemizle olan ilişkilerde öncü olacaksınız” dedi.

“FİKİR İNŞASI DA BİR O KADAR ÖNEMLİ VE GEREKLİDİR”

Türkiye kendisi için ne istiyorsa, komşuları, Afrika, Türk dünyası, Balkanlar, Güney Asya ve tüm kardeş coğrafyalar için de aynısını istiyor vurgusu yapılan birliktelikte, gerek tez gerekse doktora yapan gençlerle yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, “Binlerce yıllık birikimiyle kadim devletimiz, ülkelerin ve toplumların barış ve adalet içinde yaşaması için çalışıyor, gayret ediyor” ifadelerini sarf etti. “Bu noktada sizlere ve özellikle gençlerimize çok önemli görevler düşüyor” hatırlatması da yapan Başkan Büyükakın, “Bu anlayışın hakim olması için elbirliğiyle çalışmamız gerekiyor. Gönül coğrafyamızdaki kentlerimizin altyapısı ve üst yapısının inşa edilmesi ne kadar gerekli ve önemliyse, fikir inşası da bir o kadar önemli ve gereklidir. Bundan dolayı sizler ve şehrimiz başta olmak üzere ülkemizdeki gençlerimizin yetişmesinde önemli dokunuşlar yapmaya kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini sarf etti.





“İDEALLERİNİ YİTİRENLER BENLİĞİNİ DE YİTİRİR”

Dünyanın tüm renklerini, dillerini, kültürlerini, güzelliklerini yansıtan tabloların Kocaeli’nde de misafir öğrencilerin marifetiyle yapıldığını da işaret ederek sohbetine devam eden Başkan Büyükakın, “Kardeşlik, birlik, beraberlik ve ideallerimizi hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Şunu hiç unutmayacağız ideallerini yitirenler benliğini yitirir. İdeallerinize ve tüm hayallerinize sımsıkı sahip çıkmanızı istiyorum” şeklinde konuştu. Birliktelik yapılan görüş alışverişin ardından sona erdi.