Başkan Büyükakın, “Artık boyun büken, itaat eden bir Türkiye yok”

Darıca Erzurumlulara konuk olan Başkan Büyükakın, “Şu anda dünyayı domine eden bir kural yok. Dünya da ki diğer birçok ülkede lider problemi yaşandığını da görüyoruz. Tek yaptıkları dünyayı mikser gibi karıştırmak” dedi.





Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Erzurumlular Derneği’ne konuk olarak burada Dadaşlarla buluştu. “Memleketimiz için aynı ideal ve istikbal uğruna bir ve beraber olduğumuz dadaşlarla buluşmak bize güç veriyor” diyen Başkan Büyükakın’a Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan eşlik etti. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu (KEDFE) Tekin Dursun’un da katıldığı Darıca Erzurumlular Dernek Başkanı Yusuf Akpunar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, çok sayıda dadaş da katıldı. Darıca Erzurumlular Derneği’nin yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Başkan Büyükakın, konuşmasında yerel, ulusal ve uluslararası birçok konuya değindi. “Dünya gerçekten tarihinin en kritik ve kırılma dönemlerinden geçiyor” diyen Başkan Büyükakın, “Şu anda dünyayı domine eden bir kural yok. Dünya da ki diğer birçok ülkede lider problemi yaşandığını da görüyoruz. Tek yaptıkları dünyayı mikser gibi karıştırmak” dedi.





“O DEVİR BİTTİ, BUNU DA BİLSİNLER”

“Bizim milletimizin tarihten gelen sorumlulukları var” ifadelerini de sarf eden Başkan Büyükakın, “STK’lar ve bizler dünyada ki gelişmeleri de konuşmak zorundayız. Bu gibi merkezler bir okul gibi medeniyet kodlarımızın gelecek kuşaklara geçmesi ve yayılması için de çalışmalıyız. İşte bu yeni hizmet binanız, medeniyetimizin şahlanışına katkı sunmalı, gençlerle birlikte büyük bir dinamizimle gençlerin geleceğe hazırlanmasına katkı sunmalıdır” ifadelerini sarf etti. Türkiye’nin aleme nizam verme gibi sorumluluğunun olduğunun da altını çizen Başkan Büyükakın, “Küresel bir oyun kurgusunun olduğunu da görmek zorundayız. Türkiye’den beklentilerine cevap vermeyen, ülkemizin çıkarlarını koruyan bir Cumhurbaşkanımız var. Libya’da olan, ülkemizin güneyinde terör devleti kurdurtmayan, Azerbaycanlı kardeşlerimizin hukukunu koruyan, Doğu Akdeniz’de haklarımızı koruyan bir Türkiye var artık. Şunun altını da çizmek istiyorum. Artık boyun büken, itaat eden bir Türkiye yok . O devir bitti, bunu da bilsinler” şeklinde konuştu.





“TEZGAHLARINI TEK TEK YIKIYORUZ”

Eskisi gibi parmak sallayamadıkları için içten içe kendilerini kemirenler var diyen Başkan Büyükakın, “Tüm dertleri eskisi gibi kendi çıkarlarına hizmet edecek bir Türkiye’nin geri gelmesini istemek ve çalışmaktır. Bizim kim olduğumuzu, medeniyetimizin ve genetik kodlarımızın ne olduğunu onlar çok iyi biliyor. Tezgahlarını tek tek yıkıyoruz. Türkiye’nin yeniden dünyaya nizam vermesine karşı bir duruş sergiliyorlar. Ülkemizin önüne geçmek istediklerini de çok iyi biliyoruz. Ama bunlarla her alanda mücadele edeceğiz. TOGG’u banttan indireceğiz. Savunma sanayisinde devrim yapmaya devam edeceğiz. Daha fazla üreteceğiz, daha fazla bilimle, sanatla, kültürle ilgileneceğiz. Gelecek kuşaklar inanıyorum ki bizden sonra daha büyük bir medeniyet kuracaklar ve onların temsilcileri olacaklar” diye konuştu. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.