Başkan Büyükakın: Aşkınan Çalışan Yorulmaz





Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED) Başkanı Ali Küçükkeskin ve yeni yönetimini konuk etti. Nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Ziyaret vesileyle İmam Hatip Okullarının temelini atanlar başta olmak üzere bu eğitim kurumların kuruluşunda, gelişmesinde ve sayılarının artmasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Okullarımızda görev yapmış olup da büyük bir bağlılıkla nesillerimizi yetiştiren ve vefat eden tüm öğretmenlerimizi, yöneticilerimizi, bu okulların ortaya çıkmasında bir tuğlası olan her hayırseverlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.





“NESİLLERİMİZİN BİZE VERDİĞİ ENERJİYLE OLUYOR”

Görüşmede İmam Hatip Okullarının kurulmasında ve kök salmasında çok önemli gayretleri olan Celalettin Ökten, Hacı Veyiszade Mustafa Efendi, Ahmet Muhtar Büyükçınar, Mahir İz, Ahmet Hamdi Akseki ve diğer tüm gönül insanları bir kez daha rahmetle yad edildi. Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime, gençliğe, spora, sanata ve kültüre çok önemli katkıları olduğunu belirten Başkan Büyükakın, “Çocuklarımız ve gençlerimiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Milletimiz için nasıl üretiyor ve gayret ediyorsak, bunu da nesillerimizin bize verdiği enerji ile yapıyoruz. Gençlerle olan buluşmalarımızda kendilerini hassasiyetle dinliyoruz” ifadelerini sarf etti.





“YORULMADAN, DİNLENMEDEN TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

Kocaeli’nin her köşesine hizmet götürmek için büyük bir gayretle çalıştıklarını, mesailerinin 7/24 esaslı olduğunu belirten Başkan Büyükakın, “Yorulmadan, dinlenmeden tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ne diyordu, rahmetli Muharrem Erta; Aşkınan çalışan yorulmaz. Biz de aşk ile çalıştığımız, aşk ile hizmet ettiğimiz için yorulmuyoruz. Milletimiz için hemşerilerimiz için ve özellikle kıymetli gençler için üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. KİHMED Başkanı Ali Küçükkeskin, kendilerini ağırlayan Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Çalışmalarından bilgi de aktaran Küçükkeskin, yapılan görüş alışverişinin ardından projeleri hakkında da Başkan Büyükakın’a bilgilendirme gerçekleştirdi.





