Başkan Büyükakın, “Bizim toplantımız vizyon, onlarınkisi misyon toplantısıydı”

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı bugün 40 ülkeye 13 milyon tahıl nasıl ulaşacaktı” diyen Başkan Büyükakın, “Geçen günlerde Cumhurbaşkanımız eğitimden, sağlığa, ekonomiye, sanayiye, ticarete, enerjiye, teknolojiye her alanda vizyonumuzu anlattı. Onlarda geçen İstanbul’da bir toplantı yaptı. Onlarda vizyon toplantısı, dediler. O bir vizyon toplantısı mıydı? Hayır, o bir misyon toplantısıydı. Bizim toplantımız vizyon, onlarınkisi misyon toplantısıydı” dedi.





Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, “Bize reva görüleni reddedip, son 20 yılda ülkemizin itibarını yükselten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a emaneti tekrar teslim etmek için kapı kapı dolaşacak, 2023 seçimlerini yine zaferle taçlandıracağız” diyerek konuştuğu AK Parti Körfez İlçe Kadın Kolları’nın düzenlediği “Birlikte Başardık” programına katıldı. “Bundan önce birlikte başardık, bundan sonrada birlikte başaracağız” vurgusunu yaptığı geniş katılımlı programda Başkan Büyükakın, “AK Parti herhangi bir siyasi parti hareketi olmaktan çok daha fazlasıdır. Türkiye nasıl Türkiye’den büyükse AK Parti’nin davası, idealleri, gerçekleştirmeye çalıştığı hedeflerde herhangi bir siyasi partinin hedeflerinden başka şeylerdir” ifadelerini sarf etti.





“MESELELERİ DÜNYA ÖLÇEĞİNDE DÜŞÜNEN BİR LİDERDİR”

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve kadın teşkilatlarında daha önceki dönemlerde görev yapmış birçok ismin katıldığı buluşmada konuşan Başkan Büyükakın şunları kaydetti: “AK Parti, milletimizim en başından beri yapmaya çalışmakta olduğu bu dünyaya nizam verme gayretinin bir devamıdır. Liderimiz sadece Türkiye’nin meseleleriyle ilgilenen sadece Türkiye’nin meselelerini çözmek için gecesini gündüzüne katan bir lider olmaktan ibaret değildir, bir dünya lideridir. Meseleleri dünya ölçeğinde düşünen bir liderdir. Onun yol arkadaşları olarak bizim meselelerimiz gündelik meselelerin ötesinde olması lazım. Biz yeri gelir Afrika’daki aç bir çocuğun, susuz bir çocuğun meselesini de düşünürüz. Dünyanın öteki ucundaki bir garibana nasıl çare oluruz, onu da düşünürüz.”





“40 ÜLKEYE 13 MİLYON TAHIL NASIL ULAŞACAKTI”

Başkan Büyükakın, “Biz bu gücümüzü şüphesiz göğsümüzdeki imandan alırız. Bu imanla biz bir ve beraber olduğumuz müddetçe asla yenilmeyiz. Ne diyor Mehmet Akif, ‘Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez. Nene Hatunları var bu memleketin, Kara Fatmaları var. Biz herhangi bir milletin evladı değiliz. Bu millet dünyayı adalet yönetmiş olan bir millettir. Bu hareket, işte böyle bir harekettir. Sayın Cumhurbaşkanımız işte böyle bir vizyonla dünyaya meselelerine bakmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı bugün 40 ülkeye 13 milyon tahıl nasıl ulaşacaktı. Emin olun ulaşamazdı. Unutmayalım, biz herhangi bir liderin dava arkadaşları, yol arkadaşları değiliz. Nasıl bir kıymete de sahip olduğumuzu sizlerin bilmesini istiyoruz.”





“DİRİLİŞİMİZİ, KURULUŞUMUZU TAMAMLADIK”

Başkan Büyükakın, “Putin gibi tecrübeli, yıllardır istihbarat teşkilatların başkanlığını yapmış, Rusya gibi hafızası olan bir devletin başkanlığını yapmış bir adam bir tarafta bir oyuncu. Öbür tarafta bütün Avrupa ülkeleri var. Öbür tarafta Amerika. Bakınız, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı çıkardılar. Yıllardır terörle ve başka oyunlarla bizim başımıza çeşitli oyunlar kuruyorlar. Durmayacaklar, bundan emin olun. Başka oyunlarda kuracaklar. Zaten onları da biliyor ve görüyoruz. Cumhurbaşkanımızla bunları da boşa çıkarıyoruz. Cumhurbaşkanımız bütün dünya konularına ve mevzularına hâkim. Nerede hangi hamle yapılacağını onlardan çok daha iyi biliyor. Geçtiğimiz günlerde biz Ankara’da Türkiye yıldızı toplantısı yaptık. Şimdiye kadar Türkiye’nin eksiklerini tamamladık. Yeni bir atılım dönemi içinde hazırlıklarımızı bitirdik. Bundan sonra Türkiye bambaşka bir devreye geçiyor dedik. Dirilişimizi, kuruluşumuzu tamamladık. Şimdi şahlanışa doğru gidiyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bunu hep birlikte yapacağız. Şimdiye kadar birlikte başardık, bundan sonrasını da birlikte başaracağız. Bizimki bir vizyon toplantısıydı. Eğitimden, sağlığa, ekonomiye, sanayiye, ticarete, enerjiye, teknolojiye her alanda vizyonumuzu anlattık. Onlarda geçen İstanbul’da bir toplantı yaptı. Onlarda vizyon toplantısı, dediler. O bir vizyon toplantısı mıydı? Hayır, o bir misyon toplantısıydı. Bizim toplantımız vizyon, onlarınkisi misyon toplantısıydı.”





“BİZ KEFENİMİZİ GİYDİK ÇIKTIK, DEDİ”

“Cumhurbaşkanımız ne koltuğu düşünüyor nede canını” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Ne dedi reis? Biz kefenimizi giydik çıktık, dedi. 15 Temmuz’da hem onun hem bu milletin canına kastettiler. Ne yaptı? Kenardan gideyim dedi mi? Sonun ne olacağını biliyor muydu? Bilmiyordu. Hadi ben meydana iniyorum, dedi. Halkımda peşimden gelsin, dedi. Bu halkın sokağa çıkacağını düşünüyorlar mıydı? Düşünmüyorlardı. Halk sokağa çıkınca, FETÖ’nün yurt dışından yayın yapan kanalları, bu millet aklını yitirmiş, silahın karşısında nasıl savunacaklarını bilmezler ama gidiyorlar, bunlar delirmiş, dediler. Evet, çılgın Türkleriz çünkü biz. Bu milleti esir almaya kalkan olursa tarih boyunca her zaman gösterdiğimiz tepkiyi veririz” şeklinde konuştu.





“SIMSIKI BİR YUMRUK GİBİ OLACAĞIZ”

“Bakın biz küçük mevzularla uğraşmadığımız müddetçe, biz hedefe odaklandığımız müddetçe, bir ve beraber olduğumuz müddetçe bizim kaybetme şansımız yok” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, “Bizim rakibimiz, biziz arkadaşlar. Hedeften gözünüzü ayırdığınız zaman, yoldaki engeller gözünüze çarpmaya başlıyor. Hedef gözden kaçıyor. Hedefimizi gözümüzden ayırmayacağız. Bu dava kutlu bir davadır. Bu dava nizamı alem davasıdır. Bu dava kutlu bir dava. Bu dava memleketin ilelebet payidar olma davasıdır. Bu topraklar çok sayıda medeniyete mezar olmuş topraklar. Bu topraklar üzerinde durmak, burada barınmak istikametini şaşırtmayan, hedeften gözünü ayırmayan milletlere nasip olur sadece. Onun için sizlerden istediğimiz şu, teferruata takılmayacağız. Aramıza fitne fesat sokmayacağız. Sımsıkı bir yumruk gibi olacağız. Karşımızdakilerin ne yapmaya çalıştığını asla unutmadan onların işbirlikçilerine de fırsat vermeyeceğiz.”





“CUMHURBAŞKANIMIZA BU DÜNYANIN İHTİYACI VAR”

AK Kadınlara, “Bizim bir davamız var, bunu asla unutmayın” hatırlatmasını bir kez daha yapan Başkan Büyükakın, “Eğer bizim tembelliğimiz nedeniyle sizlerden bir tanesinin bir kişiye ulaşmaması nedeniyle bu dava tümsekte kalırsa bunun vebalini kimse ödeyemez. Buna ciddiyetle yaklaşmamız lazım. Meseleye buradan bakmamız lazım. Ben her birinizin bu meseleleri bildiğinizi biliyorum. Bu dava sizlerin desteğiyle buralara geldi. Teşkilat olmayan bir lider, ordusu olmayan bir komutan gibidir. 2023 seçimlerinde inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar bu ülkenin Cumhurbaşkanı yapacağız. Hem Türkiye hem dünya onun hamleleriyle istenilen istikamette ilerleyecek. Size bütün kalbimle söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanımıza bu dünyanın ihtiyacı var. Onu yalnız bırakmayın. Şimdiye kadar çalıştığınız her günü şimdikinden daha fazla çalışın. Mahalle başkanlarımız, mahallesindeki yeni oy kullanacak tüm kardeşlerimize ulaşsınlar. Ev ev gezsinler. Bizim davamızın basit bir iktidar davası olmadığını anlatsınlar. Bu davanın bir nizam alem davası olduğunu anlatsınlar ki bu tekerlek tümsekte kalmasın. Sizlere inanıyoruz. Siz olmadan olmayacağını biliyoruz. Şimdiye kadar birlikte başardık, bundan sonra da inşallah birlikte başaracağız” diyerek konuşmasını tamamladı.