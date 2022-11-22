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Başkan Büyükakın, D-100 kuzey yan yol genişletme projesini inceledi

Başkan Büyükakın, Kandıra sapağından İstanbul istikametine yan yola geçişin genişlediği projeyi yerinde inceledi

Başkan Büyükakın, D-100 kuzey yan yol genişletme projesini inceledi

22 Kasım 2022 Salı 11:35


Trafik dolaşımında birçok adımı atarak şehir merkezi olmak üzere kentin tüm bölgelerindeki eksikleri birer birer gideren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların modern ve güvenli yollarda seyahat edebilmesi için ulaşım alanındaki yatırımlarına devam ediyor. Bu bağlamda Büyükşehir ekipleri, Valilik ya da Real önü olarak bilinen İzmit ilçesi D-100 Kuzey yan yolda ulaşım ağını genişletiyor. Çalışma kapsamında Kandıra sapağından İstanbul istikametine yan yola geçiş genişleyecek. 


“İZMİT’E ÇOK ÖNEMLİ DOKUNUŞ VE DEĞER KAZANDIRIYORUZ” 

Her projeyi adım adım takip eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, D-100 Karayolu’nun İzmit geçişi kuzey yan yolu genişletme çalışmalarını yerinde takip etti. Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç’ün de yer aldığı incelemede projenin detayı hakkında teknik personelden bilgi alan Başkan Büyükakın, bu projeyle bölgedeki trafik yığılmalarının önüne geçeceklerini söyledi. “Yatırımlarımızla İzmit’e çok önemli dokunuş ve değer kazandırıyoruz” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Şehrimizi ve insanımızın yaşam kalitesini artırmak için hizmetlerimizle vatandaşımızın arzularını yerine getiriyoruz. Milletimize hizmet etmek ve gönüllerine girmekten başka bir düşüncemiz yok” şeklinde konuştu.  


“HER NOKTAYA HİZMET ULAŞTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İnceleme sonrasında açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin sağlıklı ve marka kent olma yolundaki yatırımlarımızı sürdürüyor, ihtiyaçlarını da göz ardı etmeden çalışıyoruz. Trafik ve üst yapı projelerinin yanı sıra yol yapım ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ihtiyaç duyulan her noktaya hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi. İnceleme sırasında bölge esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Büyükakın, onlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Esnaf da bölgedeki çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirip, Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.


KUZEY YAN YOL YENİLENDİ

Bin 100 metre uzunluk, 7 metre de genişlik olacak şekilde yenilenen İzmit Kuzey yan yolu genişletme projesi trafik akışını hızlandıracak. Buna göre altyapı ve üstyapı kapsamında 600 m² baskı beton, 1400 metre andezit bordür, 200 m3 500 metre bordür taş duvar, 4 bin 500 ton asfalt serimi ve bin 100 metre yağmur suyu hattı yapılarak bölgedeki trafiğin akış yönü değiştirildi.







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